Гарибашвили анонсировал арест Ники Мелия

Гарибашвили убежден, что закон должен быть исполнен в отношении всех людей, которые вышли за рамки закона

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии анонсировал арест лидера оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелия с трибуны парламента.

Сегодня, завтра... через пять дней - когда арестуют Нику Мелия?>>

Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение отправить в тюрьму Мелия до вынесения приговора по делу о беспорядках в Тбилиси. Полиция 18 февраля попыталась арестовать лидера "Нацдвижения", предъявив судебное решение. Сторонники оппозиции собрались возле офиса Единого Нацдвижения, заявляя, что не допустят задержания Мелия. В этот же день арест оппозиционера был отложен из-за отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который покинул пост, заявив о разногласиях с правящей партией в вопросе ареста лидера ЕНД.

"Закон должен быть исполнен. В нашей стране должен быть порядок, и все люди и организации, которые вышли временно за рамки Конституции и конституционного порядка, должны вернуться в рамки. Я даю такую гарантию", – сказал Гарибашвили.

При этом Гарибашвили заявил, что Мелия уже осужден по делу о банкротстве Cartu Bank и является криминалом.

После отставки Гахария стало известно, что он не был согласен с позицией правящей партии провести спецоперацию по аресту Мелия, войдя силой в офис "Единого национального движения".

Его преемник заявил о том, что Мелия должен быть арестован несмотря ни на что на фоне ведущихся консультаций о пятом раунде переговоров между властями и оппозицией по разрешению политического кризиса в стране.

Сам Мелия по прежнему продолжает находится в офисе "Нацдвижения" в окружении сторонников.