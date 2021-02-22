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Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Гарибашвили анонсировал арест Ники Мелия

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250965078/Dayu-garantiyu--Garibashvili-anonsiroval-arest-Niki-Meliya.html

Гарибашвили убежден, что закон должен быть исполнен в отношении всех людей, которые вышли за рамки закона

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии анонсировал арест лидера оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелия с трибуны парламента.

Сегодня, завтра... через пять дней - когда арестуют Нику Мелия?>>

Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение отправить в тюрьму Мелия до вынесения приговора по делу о беспорядках в Тбилиси. Полиция 18 февраля попыталась арестовать лидера "Нацдвижения", предъявив судебное решение. Сторонники оппозиции собрались возле офиса Единого Нацдвижения, заявляя, что не допустят задержания Мелия. В этот же день арест оппозиционера был отложен из-за отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который покинул пост, заявив о разногласиях с правящей партией в вопросе ареста лидера ЕНД.  

"Закон должен быть исполнен. В нашей стране должен быть порядок, и все люди и организации, которые вышли временно за рамки Конституции и конституционного порядка, должны вернуться в рамки. Я даю такую гарантию", – сказал Гарибашвили.

При этом Гарибашвили заявил, что Мелия уже осужден по делу о банкротстве Cartu Bank и является криминалом.

После отставки Гахария стало известно, что он не был согласен с позицией правящей партии провести спецоперацию по аресту Мелия, войдя силой в офис "Единого национального движения".

Его преемник заявил о том, что Мелия должен быть арестован несмотря ни на что на фоне ведущихся консультаций о пятом раунде переговоров между властями и оппозицией по разрешению политического кризиса в стране. 

Сам Мелия по прежнему продолжает находится в офисе "Нацдвижения" в окружении сторонников. 

 



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