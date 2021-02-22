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Акция протеста движения Стыдно! у здания парламента Грузии 22 февраля 2021 года

У парламента Грузии протестуют против "второго пришествия" Гарибашвили

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250965437/U-parlamenta-Gruzii-protestuyut-protiv-vtorogo-prishestviya-Garibashvili.html

Демонстранты выступают против повторного избрания Ираклий Гарибашвили на пост премьер-министра

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Активисты движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно!") проводят акцию протеста "Второе пришествие" у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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В эти минуты в парламенте Грузии рассматривается вопрос утверждения обновленного состава правительства во главе с Ираклием Гарибашвили. Эту кандидатуру парламенту представила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. 

Демонстранты выступают против повторного избрания на пост премьер-министра Гарибашвили, который уже занимал эту должность в 2013-2015 годах.

"Реально, это смешной факт, потому что у Бидзины Иванишвили нет новых кадров, он не знает, кого кем заменять", – сказал один из организаторов акции Нодар Рухадзе.

По его словам, новый кабинет министров, ровно как сам парламент и все госинституты Грузии, – ни что иное как карикатура. Самого кандидата в премьеры участники акции называют "жесткой рукой" правительства Иванишвили.



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