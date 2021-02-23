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Арестованный Ника Мелия. Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года

Где находится Мелия и как он себя чувствует после ареста?

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Политика
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Лидера оппозиционной партии Нику Мелия в тюрьме навестил представитель аппарата Народного защитника

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия переведен в руставскую тюрьму №12 - с ним уже встретились его адвокаты, а также представитель аппарата Народного защитника Грузии.

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Журналисты и СМИ работают на месте событий - штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
МВД Грузии обнародовало кадры задержания Мелия – видео спецоперации

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

По данным МВД, во время спецоперации правоохранители разрешили собравшимся покинуть здание и предоставили для этого безопасный коридор. Часть собравшихся воспользовалась коридором и покинула здание, а часть - продолжила сопротивление и насильственные действия.

"Он очень счастлив, что множество людей, которые опротестовывали несправедливость в офисе, абсолютно мирно и без насилия встретили спецназ, что способствовало тому, что люди не получили повреждений. Мы продолжаем правовую борьбу. Когда начнется рассмотрение дела, станет абсолютно ясно, что это дело сшито и политически мотивировано", - заявил адвокат Георгий Кондахишвили журналистам.

По информации Народного защитника Грузии Нино Ломджария, Мелия также навестил в тюрьме представитель ее аппарата.

"Мне сообщили, что состояние его здоровья удовлетворительное. По состоянию на эти минуты, претензий в связи с обращением нет, однако я тоже с ним встречусь и поговорю", - заявила Ломджария журналистам.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.

Теги:
Протест, Грузия, Ника Мелия


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