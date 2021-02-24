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Хатия Деканоидзе. Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года

Санкции и протесты: грузинская оппозиция озвучила планы

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Главные требования грузинской оппозиции: освобождение Ники Мелия и досрочные выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция требует введения санкций в отношении политиков, полицейских, прокуроров и судей, которые связаны с арестом лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия, заявила член ЕНД Хатия Деканоидзе журналистам.

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Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии Ника Мелия был арестован в офисе ЕНД во вторник утром, что вызвало большой резонанс в международном сообществе. Западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. 

"Мы начинаем работать не только над международными санкциями против главного олигарха, но и против всех людей, полицейских, высокопоставленных лиц, прокуроров, судей, которые мешают верховенству закона и демократии… Такие санкции в отношении конкретных людей необходимы, их имена обязательно будут раскрыты", - заявила Деканоидзе.

Что касается перспективы диалога между правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозицией, то, по словам Деканоидзе, предложения оппозиции остаются неизменными.

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Наши предложения, которые мы публично передали нашим международным партнерам, следующие: освободить Нику Мелия и начать разговор по поводу досрочных и внеочередных выборов. Это основные условия, которые мы ставим. Безусловно, досрочные и внеочередные выборы должны быть проведены по новым правилам и соглашение от 8 марта должно быть до конца исполнено. Другие формулировки или формулы не рассматриваются", - отметил Деканоидзе.

Спустя несколько часов после ареста Мелия оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

"Протест будет острейшим до тех пор, пока политзаключенные не будут освобождены и не достигнем внеочередных выборов. Это не каприз, а единственный легитимный выход. Мы должны ожидать всего, что позволят нам наш закон и Конституция – пикет, манифестации во всех городах", - заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.



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