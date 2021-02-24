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Автопробег оппозиции из столицы Грузии в Рустави в поддержку Ники Мелия

"Свободу Мелия!"- грузинская оппозиция устроила автомобильное шествие

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210224/250992364/Svobodu-Meliya--gruzinskaya-oppozitsiya-ustroila-avtomobilnoe-shestvie-.html

Оппозиционные активисты выразили солидарность лидеру Нацдвижения, который находится в предварительном заключении

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция устроила протестное автомобильное шествие от Тбилиси до города Рустави (30 км от столицы), требуя освободить лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Автопробег оппозиции из столицы Грузии в Рустави в поддержку Ники Мелия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Автопробег оппозиции из столицы Грузии в Рустави в поддержку Ники Мелия

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Активисты проехали от площади Первой республики в центре Тбилиси до Руставской тюрьмы, где Мелия находится в предварительном заключении на время следствия. Доехав до точки назначения, сторонники Мелия провели акцию протеста. На месте присутствовали и другие оппозиционные лидеры – Гиги Угулава ("Европейская Грузия"), Хатия Деканоидзе и Заал Удумашвили (ЕНД).

Гиги Угулава. Акция оппозиции в Рустави у здания тюрьмы в поддержку Ники Мелия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Гиги Угулава. Акция оппозиции в Рустави у здания тюрьмы в поддержку Ники Мелия

 

"Мы приехали сюда, чтобы выразить солидарность Нике, а также опротестовать политическое правосудие в нашей стране, потому что не может быть евроатлантического будущего у страны, где лидер самой крупной оппозиционной партии находится в тюрьме", - заявила Деканоидзе журналистам.

Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован в офисе "Единого национального движения" во вторник утром. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу, 26 февраля.

Акция оппозиции в Рустави у здания тюрьмы в поддержку Ники Мелия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция оппозиции в Рустави у здания тюрьмы в поддержку Ники Мелия

Арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоров предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который ранее обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.



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