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Ираклий Гарибашвили

"Хочу попросить граждан..." – премьер Грузии обратился к населению

photo : press-service of the Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (929)
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Власти Грузии отменили ряд ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к населению с просьбой соблюдать правила и регуляции, введенные в связи с пандемией коронавируса – носить маски, соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей.

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Глава правительства накануне объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта, также открылись гостиницы на горнолыжных курортах.

"Безусловно, смягчение или снятие любого ограничения для каждого из нас является ответственностью. Также хочу воспользоваться случаем и попросить наших граждан с еще большей ответственностью отнестись к указанным смягчениям", – сказал Гарибашвили перед началом заседания правительства в четверг.

Он подчеркнул, что правительству Грузии нужны помощь и поддержка населения.

"Это необходимо для того, чтобы достигнутый прогресс, которым очень эффективно управляет министр здравоохранения, был сохранен, усилен и еще больше улучшен, чтобы не получить ухудшенную ситуацию. Поэтому этот вопрос нуждается в хорошей координации и помощи – нужны совместные усилия населения и правительства", – заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что власти постоянно следят за эпидемиологической ситуацией в стране и будут смягчать или ужесточать ограничения на основе анализа ситуации.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (929)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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