Грузинская оппозиция все-таки войдет в парламент Грузии – Талаквадзе

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе уверен, что объявившая бойкот оппозиция в конечном итоге войдет в законодательный орган.

Премьер-министр Грузии призвал оппозицию к диалогу>>

По словам председателя парламента, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не прерывала процесса переговоров с оппозицией, напротив – всегда выступала за их проведение.

"Мы полностью готовы, и в течение этих трех месяцев мы всегда были готовы к справедливым переговорам и справедливому соглашению", – сказал Талаквадзе журналистам, комментируя политическую ситуацию в стране.

Спикер парламента подчеркнул, что переговоры возможны только на справедливых условиях.

На данном этапе в парламентскую деятельность вовлечены две оппозиционные партии – это "Европейские социалисты" и "Граждане".

Вопрос возобновления переговоров остро встал после ареста председателя крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

Арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоры предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который до этого обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

В свою очередь, оппозиция настаивает на освобождении политзаключенных и проведении внеочередных выборов.

Ранее оппозиция и правящая партия уже провели четыре раунда переговоров при посредничестве международных дипломатов.