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სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი

Президент Евросовета встретился с президентом Грузии: что обсуждалось на встрече?

photo: press service of The President of Georgia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (308)
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Основной темой обсуждения Саломе Зурабишвили и Шарля Мишеля была политическая ситуация в Грузии и пути выхода из создавшегося кризиса

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Сейчас как никогда Грузии нужны внутренняя стабильность, мир и диалог, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Европейского Совета прибыл в Тбилиси>>

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию в воскресенье. В рамках визита он уже провел переговоры с главой грузинского государства, после чего стороны дали совместную пресс-конференцию. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе политическая ситуация в стране.

"Мы детально говорили о политической ситуации. Договорились об одном – сейчас как никогда этой стране нужна внутренняя стабильность, примирение, диалог. Это наш единственный путь к тому, чтобы Грузия получила все дивиденды на пути к Евросоюзу. Мы должны суметь вовремя понять, что все это в наших руках, наше общество хочет этого, и больше ничего", – заявила Зурабишвили.

Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В свою очередь, президент Европейского совета отметил, что его визит в Тбилиси проходит на фоне обостренного политического кризиса.

"Мой визит проходит на фоне острого политического кризиса. Это безусловно очень тревожит и Евросоюз, и меня лично. Евросоюз призывает все стороны интенсивно работать над тем, чтобы ситуация была нейтрализована. Во время нашей встречи как с оппозицией, так и с правительством, я призову к этому действию, к ответственному действию, к диалогу политические стороны", – заявил Мишель.

По словам президента Европейского совета, у него будет возможность встретится и искренне побеседовать с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и с представителями оппозиционных партий.

"Знаю, что политические дебаты обязательно требуют лидерства, включенности все сторон. Я уверен, что у Грузии есть все возможности принять этот вызов и консолидировать эти демократические базы не только в союзе с Европой, но и собственные демократические базы, чтобы права человека в этой стране были защищены, чтобы желания людей осуществлялись, чтобы создалась политическая стабильность, которая будет укреплена открытой демократией, независимой судебной системой, чтобы отношения между Грузией и Евросоюзом укрепились. Эти цели безусловно отражены в соглашении об ассоциации", – заявил Мишель.

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© photo: Sputnik / Nika Lataria
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Президент Европейского совета также затронул вопрос вакцинации и выразил надежду, что вскоре в Грузию завезут вакцину от коронавируса.

"Евросоюз является главным донором программы "Ковакс" и благодаря этому, я надеюсь, что вскоре вакцина будет завезена в Грузию. Мы сделаем все возможное, чтобы у Грузии был доступ к вакцине", – отметил Мишель.

Приезд президента Евросоюза в Грузию означает, что Евросоюз никуда не уходил, и как никогда для Евросоюза важно, чтобы Грузия продолжила свой европейский путь, демократический путь и ничто не мешало ей на этом пути, отметила в свою очередь Зурабишвили.

"Это как никогда важно, исходя из того, что ситуация в регионе изменилась, и необходимо, чтобы Грузия оставалась такой, какой была и есть – островом стабильности и демократии, это еще больше усилилось и укрепилось. То есть Евросоюзу, как и Грузии, нужно от нас больше стабильности, больше демократии и больше экономического развития. В этом плане очень важно, чтобы мы вместе с Евросоюзом работали над посткризисным планом", – отметила Зурабишвили.

Шарль Мишель покинет страну 2 марта.

До визита в Грузию Шарль Мишель побывал в Молдове. Из Тбилиси он вылетит в Киев.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (308)
Теги:
Евросоюз, Президент Грузии, Грузия


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