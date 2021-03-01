В Тбилиси оппозиционно настроенные силы устроили очередное протестное шествие

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Активисты движения "Для Грузии" и представители оппозиции устроили протестное шествие от палаточного городка на проспекте Руставели в центре Тбилиси к резиденции основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили в Сололаки.

Палаточный город на проспекте Руставели продолжает разрастаться>>

Главное требование протестующих – провести внеочередные парламентские выборы, освободить политзаключенных и произвести реформу избирательной системы.

Участники акции заявляют, что уход Бидзины Иванишвили из политики носит лишь формальный характер, он продолжает руководить всеми процессами в стране, поэтому они направляются к его резиденции, чтобы выразить свой протест.

"Все мы хорошо знаем, чьим кадром является Ираклий Гарибашвили (премьер-министр Грузии – ред.) и чьи задания он выполняет. Поэтому наши требования адресованы одному единственному человеку – неформальному правителю Бидзине Иванишвили", – сказала один из представителей "Движения для Грузии".

Участники протестного шествия держат в руках плакаты с требованиями и воздушные шары. На подступах к резиденции Иванишвили мобилизована полиция.

Участники акции выкрикивают призывы "Уходи! Уходи!" и требуют, чтобы полиция подпустила их поближе к резиденции миллиардера.

На данный момент ситуация на месте спокойная. Акция носит мирный характер.