Акция протеста у резиденции Иванишвили завершилась без эксцессов

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Протестная акция у резиденции миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили завершилась без эксцессов, сообщает Sputnik Грузия с места событий.

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Демонстранты озвучили свои требования – проведение внеочередных парламентских выборов и освобождение так называемых политических заключенных.

После этого активисты вернулись в палаточный городок у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. На сегодняшний день у здания законодательного органа разбито 15 палаток. Сегодня движение на проспекте Руставели свободно для автотранспорта.

Во вторник, 2 марта, в день пленарного заседания парламента, представители оппозиции анонсировали пикетирование здания законодательного органа.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".