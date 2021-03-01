Плебисцит вместо выборов? Глава Евросовета обратился к грузинской оппозиции

Глава Европейского совета в ходе визита в Тбилиси провел переговоры с представителями грузинской оппозиции

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров грузинской оппозиции к компромиссу для выхода из политического кризиса, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе после встречи с иностранным гостем.

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Президент Европейского совета прибыл в Грузию в воскресенье. Его визит проходит на фоне политического кризиса, который обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя внеочередных выборов и освобождения политзаключенных.

"Мы должны прийти к определенному соглашению. К нам была просьба, чтобы мы были в определенной мере компромиссными. В качестве компромисса мы сказали, что вместо внеочередных выборов можем согласиться на плебисцит. Я считаю, что это фундаментальный и большой компромисс, о котором заявила оппозиция", - заявил Вашадзе журналистам.

При этом Вашадзе не исключил, что подобное соглашение может быть достигнуто между оппозицией и "Грузинской мечтой" до конца текущего месяца.

По словам одного из лидеров "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, на встрече оппозиции пообещали, что Евросоюз будет активно участвовать в процессе выхода из политического кризиса.

"Все понимают, что выход из политического кризиса необходим… У Евросоюза есть геополитические и геостратегические интересы в преодолении политического кризиса в нашей стране. Именно поэтому у нас была содержательная беседа о том, как можно усилить функцию Евросоюза в поиске выхода из этого кризиса", - заявила Самадашвили.

В свою очередь, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Богерия также высказался за плебисцит.

"Мы поддерживаем плебисцит как серьезный компромисс. Политическая цена может быть плохой или очень плохой, если они не пойдут на реальное разряжение кризиса, что подразумевает освобождение политзаключенных и назначение досрочных выборов", - заявил Бокерия.

А лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе на встрече предложил оформить между властями и оппозицией документ так называемого национального согласия.

"Нам нужен диалог, объединение вокруг страны", - заявил Хазарадзе.

Ранее Шарль Мишель заявил, что его визит проходит на фоне острого политического кризиса, который безусловно очень тревожит и Евросоюз, и его лично. Поэтому Евросоюз призывает все стороны интенсивно работать над тем, чтобы ситуация была нейтрализована.

В рамках официального визита он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Гарибашвили.

Шарль Мишель покинет страну 2 марта.

До визита в Грузию Шарль Мишель побывал в Молдове. Из Тбилиси он вылетит в Киев.