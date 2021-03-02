Пикетирование парламента Грузии завершилось – оппозиция вернулась в палатки на Руставели

Мирная акция, которую обещали организаторы, завершилась не так мирно – семерых активистов оппозиции полиции пришлось задержать за нарушение общественного порядка

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Пикетирование парламента в центре Тбилиси, организованный оппозицией и их сторонниками, завершилось, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Депутатам приходится пробираться в парламент Грузии по "коридору позора">>

Часть участников пикета переместились к палаткам перед зданием законодательного органа. Проспект Руставели пока не перекрыт, ситуация на месте спокойная.

Несмотря на то, что, по словам оппозиции, пикет носил мирный характер, полиция задержала семерых участников протестной акции.

Оппозиция в очередной раз озвучила свои требования – проведение внеочередных парламентских выборов и освобождение так называемых "политзаключенных".

Накануне представители "Грузинской мечты" и оппозиции провели встречу в президентской резиденции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицу и собирается проводить перманентные акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится переговорный процесс с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров – результатов добиться пока не удается.