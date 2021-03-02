"Важный шаг" – глава Евросовета оценил переговоры грузинских властей и оппозиции

В середине марта глава Евросовета намерен обсудить эту тему на заседании Совета Ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Политический кризис в Грузии вызывает озабоченность Евросоюза и лично президента Европейского Совета Шарля Мишеля, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook после встречи представителей грузинской власти и оппозиции.

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По словам Мишеля, на встрече он почувствовал от всех политических субъектов готовность обсуждать проблемы и найти выход из тупика.

"Приоритетом Европейского союза всегда была защита интересов граждан Грузии, и мы понимаем, что еще есть над чем работать в этом направлении. Я горжусь, что был сделан хороший, важный шаг в правильном направлении", – пишет Шарль Мишель.

Как отметил президент Евросовета, в середине марта в Брюсселе состоится заседание Совета Ассоциации Грузия-ЕС.

"Это будет встреча, на которой мы обсудим прогресс, достигнутый в решении различных сложных вопросов", – отметил Мишель.

По инициативе президента Евросовета, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом вечером 28 февраля, накануне состоялась встреча представителей всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов 2020 года с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники ранее организовывали несколько раундов переговоров властей и оппозиции – результатов добиться не удалось.