14:36 02 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0101
  • 100 RUB4.4917
  • USD3.3268
Поиск
Шарль Мишель во время визита в Грузию в парламенте страны

"Важный шаг" – глава Евросовета оценил переговоры грузинских властей и оппозиции

photo: courtesy of press-service of the Parliament of Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/02/251043853.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210302/251047734/Vazhnyy-shag--glava-Evrosoveta-otsenil-peregovory-gruzinskikh-vlastey-i-oppozitsii.html

В середине марта глава Евросовета намерен обсудить эту тему на заседании Совета Ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Политический кризис в Грузии вызывает озабоченность Евросоюза и лично президента Европейского Совета Шарля Мишеля, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook после встречи представителей грузинской власти и оппозиции.

О чем договорились власти Грузии и оппозиция>>

По словам Мишеля, на встрече он почувствовал от всех политических субъектов готовность обсуждать проблемы и найти выход из тупика.

"Приоритетом Европейского союза всегда была защита интересов граждан Грузии, и мы понимаем, что еще есть над чем работать в этом направлении. Я горжусь, что был сделан хороший, важный шаг в правильном направлении", – пишет Шарль Мишель.

Как отметил президент Евросовета, в середине марта в Брюсселе состоится заседание Совета Ассоциации Грузия-ЕС.

"Это будет встреча, на которой мы обсудим прогресс, достигнутый в решении различных сложных вопросов", – отметил Мишель.

По инициативе президента Евросовета, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом вечером 28 февраля, накануне состоялась встреча представителей всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов 2020 года с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники ранее организовывали несколько раундов переговоров властей и оппозиции – результатов добиться не удалось. 

Теги:
Оппозиция, кризис, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
На железнодорожной сортировочной станции в Тбилиси загорелась цистерна - видео
Крупный пожар на железнодорожной станции в Тбилиси - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться