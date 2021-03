Премьер Грузии назвал "красную линию" в переговорах с оппозицией

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинские власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя итоги переговоров с оппозицией.

О чем договорились власти Грузии и оппозиция>>

Накануне в Тбилиси состоялась внеплановая встреча правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая была организована по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Он отметил, что первый вопрос на встрече касался освобождения лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Безусловно, мы не будем и не можем вмешиваться в исполнение закона. У господина Мелия, его семьи или у членов его партии есть полная возможность в любое время, в любой день заплатить запрошенный залог, если в их интересы реально входит его освобождение из тюрьмы до внесения окончательного приговора по делу", – заявил Гарибашвили.

По словам главы грузинского правительства, второй вопрос касался полной готовности правящей команды осуществить избирательную реформу. Как отметил Гарибашвили, в этом направление уже предприняты конкретные шаги.

Премьер подчеркнул, что если оппозиционные партии хотят начать реальный диалог, то власти открыты для этого.