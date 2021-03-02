Премьер Грузии назвал "красную линию" в переговорах с оппозицией

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинские власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя итоги переговоров с оппозицией.

О чем договорились власти Грузии и оппозиция>>

Накануне в Тбилиси состоялась внеплановая встреча правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая была организована по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Наша принципиальная позиция в связи с досрочными выборами неизменна. Это "красная линия" и это вопрос, который не рассматривается. Я это зафиксировал вчера на встрече, что никакого легитимного основания для требования досрочных выборов в стране нет. Лично я и моя команда действуем лишь в соответствии с интересами страны и народа, а не в соответствии с личными прихотями или интересами каких-либо конкретных партий. Это очень важно", – сказал Гарибашвили журналистам во вторник.

Он отметил, что первый вопрос на встрече касался освобождения лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Безусловно, мы не будем и не можем вмешиваться в исполнение закона. У господина Мелия, его семьи или у членов его партии есть полная возможность в любое время, в любой день заплатить запрошенный залог, если в их интересы реально входит его освобождение из тюрьмы до внесения окончательного приговора по делу", – заявил Гарибашвили.

По словам главы грузинского правительства, второй вопрос касался полной готовности правящей команды осуществить избирательную реформу. Как отметил Гарибашвили, в этом направление уже предприняты конкретные шаги.

Премьер подчеркнул, что если оппозиционные партии хотят начать реальный диалог, то власти открыты для этого.

"Я там (на встрече - ред.) услышал довольно вменяемые и конструктивные мнения участников. Это дает мне основу для оптимизма. Я могу предполагать, что указанный диалог с конструктивной частью оппозиции продолжится и завершится успешно, что означает, что мы должны суметь работать в едином парламенте, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни", – отметил Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Теперь у сторон две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.