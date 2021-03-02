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Пикет оппозиции и полицейский кордон у здания парламента Грузии 2 марта 2021 года

Оппозиция не собирается менять планы по проведению акций

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Лидеры оппозиции на сегодняшней встрече обсудили формат предстоящих митингов и решили, что пикетирования больше не будет

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Все протестные акции, ранее намеченные оппозицией, остаются в силе, изменения появятся только после того, как власти начнут настоящий диалог, заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

По его словам, пока что после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем от "Грузинской мечты" не последовало никаких шагов. Напротив, Угулава полагает, что сегодняшняя акция-пикет у здания парламента показала то, насколько агрессивно были настроены полицейские по отношению к протестующим.

Полицейский кордон у бокового входа в парламент. Пикет оппозиции у здания парламента Грузии 2 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"У меня сегодня сложилось впечатление, что активисты не успели даже рта открыть, как их стали задерживать. Мне кажется, что это было сделано искусственно, чтобы потом Гарибашвили мог начать тираду из плевков и ругательств. И это очень печально, потому что вчера была совсем другая риторика, сегодня другая, и не будем создавать иллюзию, что кого-то можно обмануть", - сказал Угулава после встречи представителей оппозиции в офисе Лейбористской партии во вторник.

По словам лидера "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе, компромиссов с властями в вопросах политзаключенных и досрочных выборов не будет.

"Не может быть компромиссов по политическим заключенным и досрочным выборам, потому что выборы украдены, сфальсифицированы. По всем остальным вопросам, избирательной среде, как мы подойдем к выборам и так далее, естественно, переговорный процесс возможен", - сказала Бурджанадзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: courtesy of Salome Zourabichvili / FB
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По ее словам, дальнейшие шаги оппозиции будут зависеть от того, как поведет себя власть.

Как отметила после встречи одна из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе, оппозиция обсудила формат предстоящих митингов и решила, что пикетирования больше не будет, а акции по-прежнему будут носить мирный характер.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент. А освобождение Ники Мелия зависит от того, выплатят ли члены его семьи или сторонники залог в размере 40 тысяч лари. Как отметил Гарибашвили, власти не могут вмешиваться в исполнение закона.

Шарль Мишель во время визита в Грузию в парламенте страны
photo: courtesy of press-service of the Parliament of Georgia
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У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (36)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Хатия Деканоидзе, Нино Бурджанадзе, Гиги Угулава, Единое Нацдвижение, Оппозиция, Грузия


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