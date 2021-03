Оппозиция не собирается менять планы по проведению акций

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Все протестные акции, ранее намеченные оппозицией, остаются в силе, изменения появятся только после того, как власти начнут настоящий диалог, заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

По его словам, пока что после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем от "Грузинской мечты" не последовало никаких шагов. Напротив, Угулава полагает, что сегодняшняя акция-пикет у здания парламента показала то, насколько агрессивно были настроены полицейские по отношению к протестующим.

"У меня сегодня сложилось впечатление, что активисты не успели даже рта открыть, как их стали задерживать. Мне кажется, что это было сделано искусственно, чтобы потом Гарибашвили мог начать тираду из плевков и ругательств. И это очень печально, потому что вчера была совсем другая риторика, сегодня другая, и не будем создавать иллюзию, что кого-то можно обмануть", - сказал Угулава после встречи представителей оппозиции в офисе Лейбористской партии во вторник.

По словам лидера "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе, компромиссов с властями в вопросах политзаключенных и досрочных выборов не будет.

"Не может быть компромиссов по политическим заключенным и досрочным выборам, потому что выборы украдены, сфальсифицированы. По всем остальным вопросам, избирательной среде, как мы подойдем к выборам и так далее, естественно, переговорный процесс возможен", - сказала Бурджанадзе.

По ее словам, дальнейшие шаги оппозиции будут зависеть от того, как поведет себя власть.

Как отметила после встречи одна из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе, оппозиция обсудила формат предстоящих митингов и решила, что пикетирования больше не будет, а акции по-прежнему будут носить мирный характер.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент. А освобождение Ники Мелия зависит от того, выплатят ли члены его семьи или сторонники залог в размере 40 тысяч лари. Как отметил Гарибашвили, власти не могут вмешиваться в исполнение закона.