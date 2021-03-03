Грузинская оппозиция отменяет пикетирование госучреждений

Оппозиция не собирается прекращать акции протеста, а думает, как смягчить их радикализм, чтобы не навредить переговорному процессу с властями

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Оппозиция отказывается от пикетирования административных зданий, а мирные акции продолжатся в виде манифестаций и автомобильных шествий, заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

Оппозиция не собирается менять планы по проведению акций>>

В силе остается акция, запланированная на 13 марта. Остальные детали дальнейшей тактики лидеры оппозиции рассмотрят на встрече, которая состоится сегодня в офисе бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

"Такое решение принято во избежание провокаций и сведения до минимума контактов с полицией. Если раньше мы думали о пикетировании, и суть была в привлечении внимания, донесение голоса до власти, то сейчас мы перейдем на манифестации с транспарантами и на автомобильные шествия по улицам", – заявил Манджгаладзе.

По словам члена партии "Европейская Грузия" Лаши Дамения, при такой тактике, лишенной агрессивности правящая партия будет вынуждена пойти на переговоры.

"Акции протеста продолжатся. Сегодняшняя встреча нацелена на поиски той формы протеста, которая позволит как можно меньше контактировать с правоохранительными органами, чтобы не дать повода "Грузинской мечте" повторить вчерашнюю риторику. Думаю, что правительство "Грузинской мечты" будет вынуждено пойти на переговоры, чтобы преодолеть те проблемы, которые сегодня так глубоки в грузинской реальности", – заявил Дамения.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент. А освобождение Ники Мелия зависит от того, выплатят ли члены его семьи или сторонники залог в 40 тысяч лари. Как отметил Гарибашвили, власти не могут вмешиваться в исполнение закона.

У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с обеими сторонами, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.