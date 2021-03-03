Грузинская оппозиция идет на компромисс: форма протестов модифицируется

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Грузинская оппозиция меняет формы протеста – такое решение было принято в ходе встречи лидеров партий, которая прошла в центральном офисе партии "Единое национальное движение" в среду.

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В консультациях принимали участие практически всех крупные оппозиционные партии, кроме "Лело" и "Единая Грузия".

У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с обеими сторонами, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. К этому времени стороны должны прийти к определенному консенсусу. В связи с этим, оппозиционные лидеры встретились, чтобы пересмотреть график запланированных протестов.

"Форма протестов будет модифицирована таким образом, чтобы Гарибашвили и Иванишвили не использовали наши акции как предлог для срыва переговоров, которые были инициированы президентом Мишелем при личном посредничестве. Поэтому завтрашняя акция, которая должна была пройти в форме пикета правительственной канцелярии, заменена на автомобильное шествие. Колонна стартует в 13:00 с площади Республики и направится в Рустави, где находится политзаключенный Ника Мелия", - заявила член партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Бокучава также отметила, что поскольку у властей и оппозиции две недели, которые им дал президент Европейского совета Шарль Мишель для поиска путей выхода из политического кризиса, на 20 марта перенесен и масштабный митинг на проспекте Руставели, который планировалось провести 13 марта.

"Мы не прекратим акции, и накопившийся протест в обществе будет выражен, только у нас не будет таких акций протеста, где вероятность физического контакта с полицией велика, чтобы у представителей "Грузинской мечты" не было повода для обвинять нас в неконструктивности и радикализме. Мы готовы довести переговоры до конца", - заявил представитель партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе.

Вместе с тем, как заявил один из лидеров той же партии Гиги Угулава, при всем этом требования оппозиции остаются неизменными.

"Всем нам необходимо обуздать нервы и сесть за стол переговоров, чтобы дойти до конкретного результата. Под результатом подразумевается прежде всего освобождение политзаключенных и досрочные выборы", - сказал Угулава.

Угулава также отметил, что переговоры не будут полноценными, если в них не будет участвовать один из лидеров оппозиции, а именно председатель партии "Единое Национальное движение" Ника Мелия, который в данный момент находится в заключении. Именно после его ареста в стране обострился политический кризис.

Правящая партия также заявляет о готовности сесть за стол переговоров, но досрочные выборы считает "красной линией", которую пересекать не будет.

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент, а освобождение Ники Мелия, которого оппозиция считает политзаключенным, зависит от того, выплатит он залог в 40 тысяч лари или нет.