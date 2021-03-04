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Легальная работа за границей: с кем Грузия ведет переговоры?

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210304/251067145/Legalnaya-rabota-za-granitsey-s-kem-Gruziya-vedet-peregovory.html

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что переговоры о легальном трудоустройстве граждан страны ведутся со многими государствами, в том числе с Израилем и Францией

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительство Грузии работает с несколькими странами, в том числе с Францией и Израилем, по поводу предоставления легальной работы гражданам страны, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

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По словам главы МИД Грузии, составной частью соглашений со странами, будет заложено условие обязательного возвращения трудовых мигрантов назад и использования ими приобретенного опыта и квалификации на благо своей родины.

"Мы работаем не только с Германией, но и со многими странами в направлении т. н. циркулярной миграции, в плане легального трудоустройства наших граждан. Это никак не означаем, что мы вынуждаем наших граждан уезжать из страны… Мы работаем в этом направлении с несколькими странами, в том числе с Францией и Израилем", – заявил Залкалиани.

Люди работают за компьютерами, виртуальное пространство - архивное фото
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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Тему трудоустройства граждан Грузии на легальные сезонные работы за границей поднял три года назад основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Уже в январе 2020 года Грузия подписала официальное соглашение о трудоустройстве своих граждан с Германией.

С 1 апреля граждане Грузии смогут легально отправиться на сезонные сельскохозяйственные работы в Германию. Для трудоустройства им понадобится пройти регистрацию на специальном сайте: https://workabroad.moh.gov.ge/

Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Рабочий день 8-10 часов, пять-шесть дней в неделю. Минимальная зарплата – 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и расходы на питание и проживание.

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.

Теги:
Трудоустройство, МИД Грузии, Грузия

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