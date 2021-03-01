Поехать на сезонную работу за границу хотят более 90 тысяч граждан Грузии

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до отъезда

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. На специальном портале трудовой миграции, который две недели назад запустили для желающих получить временную работу за границей, уже зарегистрировались более 92 тысяч граждан Грузии, сообщается на странице Государственного агентства содействия трудоустройству.

На первом этапе речь идет о поездке на сезонные работы в Германию.

На сайте федерального министерства сельского хозяйства и питания Германии отмечено, что из Грузии на сезонные работы примут только 500 граждан, а желание выразили более 92 тысяч.

Агентство трудоустройства Германии будет контролировать, чтобы условия, предусмотренные контрактом между фермерами и трудоустроенными, были соблюдены.

Какими могут быть расходы граждан Грузии для того, чтобы поехать на сезонную работу в Германию? Стоимость за паспорт (в случае неимения такового), стоимость билета на самолет (оба направления), справка о здоровье (форма-100), справка о судимости (она выдается бесплатно, если получить ее в течение десяти дней), ПЦР-тест на коронавирус.

Граждане минимум за месяц будут информированы о том, что у них есть шанс трудоустроиться за границей. В агентстве отмечают, что те граждане Грузии, которые будут добросовестно работать, возможно, в следующем сезоне получат приглашение прямо от самих фермеров и продолжат сотрудничество с ними и в будущем.

Жилье трудоустроенных граждан должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

Как выяснилось, больше всего желающих уехать на сезонные работы за границу оказалось в Тбилиси, далее следует Аджария.

Соглашение "О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия" было оформлено 17 января 2020 года.

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве на территории Германии, которые начинаются 1 апреля.

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.