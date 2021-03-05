Нино Бурджанадзе прокомментировала идею проведения плебисцита вместо выборов

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что проведение плебисцита в стране можно только в крайнем случае.

Плебисцит вместо выборов? Глава Евросовета обратился к грузинской оппозиции>>

Как заявила политик в передаче "360 градусов" на телеканале PalitraNews, главным требованием оппозиции остается проведение досрочных парламентских выборов.

"Эта идея (плебисцита – ред.) имеет право на существование. По поводу данной идеи я и раньше высказала скептицизм. Главной целью есть и остаются досрочные выборы, однако в оппозиции пока не принимали окончательного решения по этому поводу", – заявила Бурджанадзе.

При этом Бурджанадзе отметила, что она больше склоняется к досрочным парламентским выборам.

"В принципе, все придерживаются той же позиции, что основной отправной точкой являются досрочные выборы. Однако, если процесс будет очень осложнен, то есть люди, которые говорят, что мы можем думать о плебисците. Есть люди, которые говорят, что плебисцит – это не выход. Я отношусь к первой категории, которые говорят, что в крайнем случае об этом можно думать", – заявила Бурджанадзе.

Идея о проведении плебисцита вместо внеочередных выборов в качестве компромисса между оппозицией и правящей партией прозвучала на встрече сторон с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который призвал все стороны интенсивно работать над тем, чтобы кризисная ситуация в стране была нейтрализована.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.