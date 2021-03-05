Четыре из шести: над какими требованиями оппозиции работает "Грузинская мечта"?

Наводить мосты с оппозицией правящая партия начала с реформы избирательной системы и создания следственной комиссии по выборам, рассчитывая на конструктивность и с ее стороны

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" уже работает над четырьмя из шести пунктов требований, выдвинутых оппозицией, заявил депутат от парламентского большинства Шалва Папуашвили журналистам.

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В начале недели по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля, который находился в Грузии с официальным визитом, состоялась встреча лидеров оппозиции и правящей партии. После встречи представители оппозиции сообщили, что сам президент Евросовета, который присутствовал на встрече, составил документ из шести пунктов на основе их требований.

Его визит проходил на фоне политического кризиса, который обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя внеочередных выборов и освобождения политзаключенных.

"Когда приезжал президент Мишель, вместе c ним были рассмотрены представленные оппозицией определенные пункты. "Грузинская мечта" уже работает над многими из этих них. Первый пункт – это избирательная реформа. Вы знаете, что мы уже инициировали эту реформу", – заявил Папуашвили.

По его словам, еще одним пунктом является создание комиссии по расследованию легитимности парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2020 года. Следственная комиссия уже создана в законодательном органе, хотя оппозиция отказывается работать в ней.

"Мы еще раз заявляем: если в рамках следственной комиссии или за ее пределами будет каким-то образом доказана разница в результатах голосования хотя бы в 1%, внеочередные выборы будут назначены. Из тех шести пунктов, которых представила нам оппозиция, мы уже работает над четырьмя. Сейчас дело за ними. Они должны показать, что не только на словах, а действиями готовы к конструктивному диалогу", – отметил Папуашвили.

Вместе с тем депутат отметил, что в шести пунктах оппозиции ни в одном не упоминаются политзаключенные.

"Прошу обратить на это внимание – фамилии не упоминаются. Эти пункты – претензии, которые имеются у наших оппонентов к нам", – подчеркнул Папуашвили.

По его словам, дата очередных переговоров между оппозицией и "Грузинской мечтой" пока не определена.

"Главное, не когда начнутся переговоры, а насколько стороны будут готовы к ним, к достижению соглашения", – отметил Папуашвили.

Что касается проведения плебисцита, Папуашвили заявил, что ответ ясный.

"Все те вопросы, которые касаются внеочередных выборов, допустимы, если будет доказано, что прошедшие выборы не отразили волю народа", – подчеркнул депутат.

Идея о проведении плебисцита, вместо внеочередных выборов в качестве компромисса между оппозицией и правящей партией, прозвучала на встрече сторон с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который призвал все стороны сделать максимум для выхода из кризисной ситуации.