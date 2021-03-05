Опять не договорились: представители Тбилиси и Цхинвали встретились в Эргнети

Встреча в Эргнети состоялась традиционно при посредничестве ЕС и ОБСЕ, последний раз переговоры в таком формате проводились полгода назад

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. После долгого перерыва из-за пандемии коронавируса в населенном пункте Эргнети прошла встреча представителей грузинской и югоосетинской сторон в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Встреча в Эргнети состоялась традиционно при посредничестве ЕС и ОБСЕ, последний раз переговоры в таком формате проводились полгода назад.

Стороны обсудили ряд вопросов по текущей ситуации на линии разделения сторон, но по основным не пришли к согласию.

Особый акцент

Главной темой встречи стал вопрос задержанных югоосетинской стороной граждан Грузии Зазы Гахеладзе, Генадия Бестаева, Лаши Хетерели и Рамаз Бегелури.

"На сегодняшней встрече главным вопросом стало безусловное освобождение наших сограждан, находящихся в незаконном заключении", – сказал представитель СГБ Грузии Ираклий Антадзе. Но добиться освобождения задержанных ему не удалось.

Представители Цхинвали не согласились с позицией грузинской стороны.

"Что касается рядовых граждан – нарушителей госграницы, к ним применяется гуманитарный подход и их выдворяют без штрафных санкций в Грузию. Но если их подозревают в совершении правонарушений, то это уже прерогатива правоохранительных органов Южной Осетии, возбуждается уголовное дело, и в дальнейшем суд определяет степень вины и наказания", – заявил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.

Еще один повод для разногласий

Еще одной темой обсуждения стал грузинский полицейский пост в селе Чорчана, упразднения которого требуют в Цхинвали, ссылаясь на то, что он представляет угрозу.

"По поводу поста в Чорчана состоялась дискуссия, наша позиция однозначна: это стандартный пост полиции и его главное назначение – безопасная среда", – сказал Антадзе.

Ему возражал глава югоосетинской делегации.

"Этот пост для Грузии не несет никакой нагрузки, ничего не охраняет, так как по этой территории не проходят дороги", – сказал Кочиев.

Он утверждал, что пост стоит на территории, которая вне контроля грузинской стороны, и до осетинского селения Цнолис от него всего 250-300 метров, а до ближайшего грузинского села – около трех километров.

Стороны договорились о новой встрече 23 апреля.

Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.