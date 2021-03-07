"Грузинская мечта" считает аудиозаписи с участием сына Бидзины Иванишвили фальсификацией

В правящей партии убеждены, что скандальные аудиозаписи оппозиция использует для срыва переговорного процесса и эскалации напряженности в стране

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грубая фабрикация незаконных записей 2010-2011 годов - так в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" прокомментировали аудиозаписи, которые прошли в эфире одного из грузинских телеканалов.

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Оппозиционный телеканал "Пирвели" обнародовал скандальные аудиозаписи, компрометирующие сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

Как отмечается в заявлении "Грузинской мечты", обнародованная запись состоит из отдельных слов и выражений, вырезанных из разговоров людей, которые записывались на протяжении нескольких месяцев до прихода Бидзины Иванишвили в политику.

В правящей партии подчеркивают, что на момент записи действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили занимал должность президента благотворительного фонда "Карту", а Бера Иванишвили и вовсе был несовершеннолетним.

"Незаконное прослушивание, хранение записей, их монтаж, фабрикация и использование, насилие, убийство и т. д. - это почерк "Единого национального движения". Что касается "Грузинской мечты" и ее лидеров, то они не прибегали к подобным методам ни до, ни после прихода к власти", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что два дня назад ОБСЕ / БДИПЧ опубликовало очень позитивную оценку парламентских выборов в Грузии 2020 года, что не устраивает оппозицию.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель взял на себя роль посредника, что, естественно, должно было стать гарантией деэскалации процесса и продолжения переговоров в конструктивном режиме. Как видно, именно эти факторы и желание сорвать переговоры привели к публикации фальшивых аудиозаписей. Радикальная оппозиция хочет использовать эти записи для срыва переговоров, и мы видим их новую кампанию, бесперспективную по одной простой причине - она основана на лжи", - говорится в заявлении.

Несмотря на действия оппозиции, "Грузинская мечта" не планирует отказываться от своей конструктивной и государственной позиции и готова продолжить диалог, к которому призывают международные партнеры.