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Шарль Мишель

Президент Европейского совета направляет в Грузию своего представителя

© AP Photo / Johanna Geron
Политика
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Личным представителем Шарля Мишеля в переговорном процессе между "Грузинской мечтой" и оппозицией назначен шведский дипломат Кристиан Даниэльссон

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель направляет в Грузию своего личного представителя для мониторинга политического диалога между правящей партией и оппозицией, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

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Президент Европейского совета присвоил мандат личного представителя Кристиану Даниэльссону, согласовав его кандидатуру с Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как говорится в сообщении совета, Даниэльссон приедет в Грузию в ближайшие дни и проведет переговоры со сторонами, заинтересованными в диалоге. Он тесно будет сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для преодоления существующего политического напряжения в стране.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Президент Мишель и Верховный представитель Боррель призывают все политические силы в Грузии включиться в конструктивный диалог, чтобы добиться результатов, приемлемых для всех сторон, что входит в интересы демократической, стабильной, ориентированной на реформы Грузии", – говорится в заявлении.
Кристиан Даниэльссон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.

Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса.

Теги:
Евросоюз, Оппозиция, Переговоры, Грузия

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