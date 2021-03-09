"Граждане" требуют расследования подлинности скандальных аудиозаписей в парламенте Грузии

Чтобы инициировать свою инициативу двум депутатам от "Граждан" необходимо собрать минимум 30 голосов, а чтобы реализовать ее и создать временную следственную комиссию, – 50 голосов, поэтому без поддержки остальной оппозиции им не обойтись

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Партия "Граждане" инициировала создание временной парламентской комиссии по расследованию подлинности аудиозаписей, вышедших в эфире телеканала "Пирвели".

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Оппозиционный телеканал "Пирвели" 6 марта обнародовал скандальные аудиозаписи, компрометирующие сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от "Граждан" Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани обратились к оппозиции с просьбой помочь им в реализации инициативы, поскольку по регламенту, для инициирования вопроса необходимо 30 голосов, а для создания комиссии – поддержка 50 депутатов.

Как заявил на брифинге Элисашвили, прошло уже несколько дней, а ответов на главные вопросы нет – аутентичны ли аудиозаписи и когда она была сделана.

"Если бы мы были нормальной страной, расследование было бы уже начато. Вместо этого мы видим политические инсинуации и дискуссии в различных студиях. Это политическое гадание, а не следствие. Прокуратура может начать расследование, но доверие к нему по объективным причинам ниже нуля", – заявил Элисашвили.

Он также отметил, что, в первую очередь, в интересах правящей партии найти ответы на все вопросы в рамках следственной комиссии.