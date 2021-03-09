13:32 09 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Алеко Элисашвили

"Граждане" требуют расследования подлинности скандальных аудиозаписей в парламенте Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (281)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/03/251060830.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210309/251112569/Grazhdane-trebuyut-rassledovaniya-podlinnosti-skandalnykh-audiozapisey-v-parlamente-Gruzii.html

Чтобы инициировать свою инициативу двум депутатам от "Граждан" необходимо собрать минимум 30 голосов, а чтобы реализовать ее и создать временную следственную комиссию, – 50 голосов, поэтому без поддержки остальной оппозиции им не обойтись

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Партия "Граждане" инициировала создание временной парламентской комиссии по расследованию подлинности аудиозаписей, вышедших в эфире телеканала "Пирвели".

Прокуратура Грузии может начать следствие по делу записей с участием сына Иванишвили>>

Оппозиционный телеканал "Пирвели" 6 марта обнародовал скандальные аудиозаписи, компрометирующие сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от "Граждан" Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани обратились к оппозиции с просьбой помочь им в реализации инициативы, поскольку по регламенту, для инициирования вопроса необходимо 30 голосов, а для создания комиссии – поддержка 50 депутатов.

Офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" считает аудиозаписи с участием сына Бидзины Иванишвили фальсификацией

Как заявил на брифинге Элисашвили, прошло уже несколько дней, а ответов на главные вопросы нет – аутентичны ли аудиозаписи и когда она была сделана.

"Если бы мы были нормальной страной, расследование было бы уже начато. Вместо этого мы видим политические инсинуации и дискуссии в различных студиях. Это политическое гадание, а не следствие. Прокуратура может начать расследование, но доверие к нему по объективным причинам ниже нуля", – заявил Элисашвили.

Он также отметил, что, в первую очередь, в интересах правящей партии найти ответы на все вопросы в рамках следственной комиссии.

Темы:
Парламент Грузии (281)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии
Услышь меня!: женщины Грузии против сексуального насилия - видео
"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться