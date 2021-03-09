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Парламент Грузии

"Гарантия диалога" – как в Грузии отреагировали на решение президента Евросовета

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Президент Европейского совета направляет в Грузию на переговоры шведского дипломата – реакция Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Представители грузинских властей и оппозиции приветствуют решение президента Европейского совета Шарля Мишеля направить в Грузию своего личного представителя для мониторинга политического диалога между сторонами.

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Президент Европейского совета присвоил мандат личного представителя Кристиану Даниэльссону, согласовав его кандидатуру с Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как говорится в сообщении совета, Даниэльссон приедет в Грузию в ближайшие дни и проведет переговоры со сторонами, заинтересованными в диалоге. Он тесно будет сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для преодоления политического кризиса в стране.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Представитель Шарля Мишеля приезжает в Грузию с миссией, чтобы политические стороны смогли достичь соглашения, а не для того, чтобы включиться в дебаты. Если у кого-то была иллюзия, что Мишель уедет из Грузии и забудет формат, который был им инициирован, то назначение опытного шведского дипломата на этот пост демонстрирует, что Евросоюз придал стратегическое значение урегулированию политического кризиса в Грузии", – заявила член партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Самадашвили выразила надежду, что новый механизм переговоров будет результативным.

"Я жду, что они (представители правящей партии "Грузинской мечты" – ред) будут уважать договоренности, которые были достигнуты во время нахождения здесь господина Мишеля и все вопросы, которые важны для политической повестки, такие как освобождение политзаключенных и досрочные выборы, будут предметом рассмотрения и соглашения", – отметила Самадашвили.

В свою очередь, председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе поблагодарил президента Еврейского совета за решение с "конкретным и четким посланием".

"Теперь мы можем сказать, что переговоры в Грузии состоятся гарантировано. И всем сторонам за столом переговоров придется представить свои компромиссные предложения. Что очень хорошо не только для одной конкретной партии, но это хорошо для страны, в этом есть государственный интерес… Мы продолжим переговоры, к которым всегда были готовы", – заявил Мдинарадзе.

Кристиан Даниэльссон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года – гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.

Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса.

Теги:
Переговоры, кризис, Грузия

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