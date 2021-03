Компиляции и спекуляции: стали известны новые детали "кризисных" переговоров в Грузии

Собрать представителей грузинских властей и оппозиции за одним столом удалось президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, который находился в Грузии с официальным визитом.

О чем договорились власти Грузии и оппозиция>>

Его визит проходил на фоне политического кризиса, который обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя внеочередных выборов и освобождения политзаключенных.

Что происходило за столом переговоров, рассказали представители оппозиции. Так стало известно, что сам президент Евросовета составил документ из шести пунктов.

Более детально о "позитивной инициативе" Шарля Мишеля рассказал один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

"Мы разработали рамку, в которую входят все ключевые вопросы, и это было его очень позитивной инициативой. Это рамка, где вместе с судебной реформой, избирательной реформой и другими вопросами, ключевой частью являются политические задержания, политическое правосудие и вопрос новых выборов. Поэтому наша позиция остается неизменной", - заявил Бокерия.

По словам лидера партии "Гирчи – Больше свободы" Зураба Джапаридзе, к уже известным требованиям оппозиции добавилось еще два пункта.

"Президент Европейского совета после беседы с нами и с "Грузинской мечтой" представил пункты. Это те же пункты, которые были и до этого на столе переговоров, плюс добавились два пункта. Один касается реформы системы правосудия. Второй касается распределения власти.... Если правильно помню, это касается переговоров между оппозицией и властью в парламенте. В любом случае, переговоры является выходом из этого", - сказал Джапаридзе.

По его словам, на встрече ничего конкретного и нового не было. Была достигнута лишь общая договоренность.

"В этой ситуации диалог является единственным выходом. Это мы понимаем и всегда говорили публично. Сейчас главное, чтобы когда мы начнем говорить об этих шести пунктах, власти проявили больше конструктивности", - отметил Джапаридзе.

Единственное соглашение, которое было достигнуто на встрече, – это возобновление переговоров, которые завершатся с позитивным результатом в кратчайшие сроки, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, на встрече речь шла об общих организационных вопросах.