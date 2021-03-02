Компиляции и спекуляции: стали известны новые детали "кризисных" переговоров в Грузии

Спустя почти три месяца представители грузинской оппозиции и правшей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь сели за стол переговоров

Собрать представителей грузинских властей и оппозиции за одним столом удалось президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, который находился в Грузии с официальным визитом.

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Его визит проходил на фоне политического кризиса, который обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя внеочередных выборов и освобождения политзаключенных.

Документ из шести пунктов

Что происходило за столом переговоров, рассказали представители оппозиции. Так стало известно, что сам президент Евросовета составил документ из шести пунктов.

"Процесс перешел на другой уровень. Надеюсь, что власти будут разумными и гибкими в решении этих вопросов. Другого выхода у страны нет, и думаю, что мы сможем найти выход… Было расписано примерно шесть пунктов. Этот документ составил сам президент. Я не имею права обнародовать это", - заявил лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе журналистам.

Более детально о "позитивной инициативе" Шарля Мишеля рассказал один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

"Мы разработали рамку, в которую входят все ключевые вопросы, и это было его очень позитивной инициативой. Это рамка, где вместе с судебной реформой, избирательной реформой и другими вопросами, ключевой частью являются политические задержания, политическое правосудие и вопрос новых выборов. Поэтому наша позиция остается неизменной", - заявил Бокерия.

По словам лидера партии "Гирчи – Больше свободы" Зураба Джапаридзе, к уже известным требованиям оппозиции добавилось еще два пункта.

"Президент Европейского совета после беседы с нами и с "Грузинской мечтой" представил пункты. Это те же пункты, которые были и до этого на столе переговоров, плюс добавились два пункта. Один касается реформы системы правосудия. Второй касается распределения власти.... Если правильно помню, это касается переговоров между оппозицией и властью в парламенте. В любом случае, переговоры является выходом из этого", - сказал Джапаридзе.

По его словам, на встрече ничего конкретного и нового не было. Была достигнута лишь общая договоренность.

"В этой ситуации диалог является единственным выходом. Это мы понимаем и всегда говорили публично. Сейчас главное, чтобы когда мы начнем говорить об этих шести пунктах, власти проявили больше конструктивности", - отметил Джапаридзе.

Компиляция или спекуляция?

Единственное соглашение, которое было достигнуто на встрече, – это возобновление переговоров, которые завершатся с позитивным результатом в кратчайшие сроки, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, на встрече речь шла об общих организационных вопросах.

"С информационной точки зрения будет огромной ошибкой, если мы начнем обсуждение на основании компиляционного документа. Здесь есть перечень вопросов, которые и так лежали на столе переговоров со стороны оппозиции. Эти вопросы были собраны и представлены, чтобы было ясно, какие требования предъявляют представители оппозиции. Никакого подписанного документа и соглашения не было", - отметил Мдинарадзе.

При этом Мдинарадзе подчеркнул, что информация о подобном документе не должна быть обнародована.

"Были рассмотрены общие организационные вопросы о том, что переговоры должны возобновиться. Однако не было детального рассмотрения какого-либо вопроса, в том числе и тех, которые они ставят. Исходя из этого, будет спекулятивным с нашей стороны вдаваться в какие-то детали, которые написаны в компиляционном, неподписанном документе", - отметил Мдинарадзе.

"Красные линии"

Грузинские власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя итоги переговоров с оппозицией.

О чем договорились власти Грузии и оппозиция>>

"Наша принципиальная позиция в связи с досрочными выборами неизменна. Это "красная линия", и это вопрос, который не рассматривается. Я это зафиксировал вчера на встрече, что никакого легитимного основания для требования досрочных выборов в стране нет. Лично я и моя команда действуем лишь в соответствии с интересами страны и народа, а не в соответствии с личными прихотями или интересами каких-либо конкретных партий. Это очень важно", – сказал Гарибашвили журналистам во вторник.

При этом премьер подчеркнул, что если оппозиционные партии хотят начать реальный диалог, то власти открыты для этого.

Обратный отсчет

Так или иначе, теперь у сторон есть две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.

Смогут ли оппозиции и правящая партия прийти к определенной договоренности за столь короткий срок – на этот вопрос политолог Арчил Сихарулидзе смотрит скептически.

"У нас кризис, потому что у нас люди не хотят договариваться. Вот и все. Особенно это касается политической оппозиции "Единое национальное движение". Этот вопрос, к сожалению, так не решится. Если бы это было так банально, то не было бы политического кризиса", - отметил Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Если бы наша политическая оппозиция или правительство боялись за ассоциированную договоренность, то они бы уже давно решили этот кризис, считает политолог.

"Даже если стороны не договорятся за две недели, Европа ничего не сделает. Потому что Европе нужна новая кровь, нужны новые страны, нужны прозападные, проевропейские настроения. И Грузия одна из стран в этой группе", - заключил эксперт.