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Украшенная флажками Грузии и ЕС часть проспекта Агмашенебели в районе Новый Тифлис

Когда "Грузинская мечта" и оппозиция готовы сесть за стол переговоров?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210310/251123842/Kogda-Gruzinskaya-mechta-i-oppozitsiya-gotovy-sest-za-stol-peregovorov.html

В правящей партии надеются, что пятый раунд переговоров с оппозицией состоится до конца этой недели, и к этому времени в Тбилиси в качестве медиатора прибудет личный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Пятый раунд переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта" состоится, скорее всего, до конца этой недели, сообщил журналистам член парламентского большинства Николоз Самхарадзе.

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Для мониторинга политического диалога между правящей партией и оппозицией в ближайшие дни в Грузию пребудет личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля. Эта миссия возложена на шведского дипломата Кристиана Даниэльссона. В Тбилиси он проведет переговоры со сторонами, заинтересованными в диалоге, и будет тесно сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для преодоления существующего политического кризиса в стране.

"Кристиан Даниэльссон, который очень хорошо знаком с Грузией и со всем регионом, включится в процесс медиации. Я уверен, что и Евросоюз, и все международное сообщество увидят, кто за достижения соглашения, а кто – сторонник срыва переговоров. Очередной раунд состоится до понедельника будущей недели, и надеюсь, что на этих переговорах будет достигнут определенный прогресс", – заявил Самхарадзе.

Шарль Мишель
© AP Photo / Johanna Geron
Президент Европейского совета направляет в Грузию своего представителя

Назначение личного представителя президента Европейского совета в Грузии оценил заместитель председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Гурам Мачарашвили.

"Визит специального представителя президента Европейского совета в Грузию в качестве посредника, с одной стороны означает, что октябрьские выборы признаны со стороны всего цивилизованного мира легитимными. И с другой стороны, думаю, что это будет возможность пробудить если ни во всей оппозиции, то хотя бы в ее части государственное мышление, и они смогут выбраться из того лабиринта, в котором оказались", – заявил Мачарашвили.

Кристиан Даниэльссон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.

Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса.

Теги:
Оппозиция, Переговоры, Политика, Грузия

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