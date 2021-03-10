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Созар Субари

"Грузинская мечта" начала подготовку к выборам местной власти

photo : Gakharia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210310/251129222/Gruzinskaya-mechta-nachala-podgotovku-k-vyboram-mestnoy-vlasti.html

Осенью этого года граждане Грузии будут выбирать мэров городов и депутатов сакребуло

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" приступила к подготовке к выборам в органы местного самоуправления, заявил член парламентского большинства Созар Субари.

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Данный вопрос обсуждался на встрече большинства, которая состоялась в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси. Как отметил Субари после завершения встречи, начались консультации по поводу кандидатов в мэры и депутатов сакребуло (горсовет и райсовет).

"Сегодня "Грузинская мечта" начала готовиться к выборам самоуправления. Начались консультации в связи с кандидатами в мэры, в связи с кандидатами в мажоритарии избирательных списков – о том, кто будут в Тбилиси, а кто в регионах. Как вам известно, в новый кодекс о местном самоуправлении вносятся серьезные изменения и, соответственно, на подготовку понадобится больше времени", – отметил Субари.

В октябре 2021 года в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления.

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© Sputnik / Asatur Esayants
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Ранее председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии для проведения выборов в органы местного самоуправления планируется закупка аппаратов для голосования и техники для регистрации избирателей по отпечаткам пальцев.

"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от имени парламентского большинства попросила ЦИК незамедлительно начать работы по обеспечению технического оснащения к октябрьским муниципальным выборам.

Как отмечается, для его внедрения парламент Грузии должен разработать соответствующую законодательную базу.

Теги:
выборы, Грузия, Грузинская мечта

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