08:17 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

В Грузии готовятся к ужесточению наказания за киберпреступления

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
1310
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/02/251043390.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210311/251133742/V-Gruzii-gotovyatsya-k-uzhestocheniyu-nakazaniya-za-kiberprestupleniya.html

Согласно поправкам, представленным министерством внутренних дел Грузии, сроки наказания за киберпреступления, совершенные в отношении критических информационных систем, будут значительно выше существующих

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Комитеты парламента Грузии рассматривают поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за киберпреступления в отношении государственных органов или юридических лиц, имеющих значение для функционирования государства.

Задержание преступника
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии за киберпреступление задержали гражданина Индии

Согласно поправкам, представленным министерством внутренних дел Грузии, сроки наказания за киберпреступления, совершенные в отношении критических информационных систем, будут значительно выше существующих.

Под критическими информационными системами подразумеваются информационные системы государственных органов или юридических лиц, бесперебойное функционирование которых важно для обороны страны и/или экономической безопасности, а также для нормального функционирования государственной власти и общества.

Так, если незаконное проникновение в компьютерную систему в Грузии сейчас карается штрафом или лишением свободы до 5 лет, то же действие, совершенное в отношение информационных критических систем, будет караться лишением свободы от 3 до 6 лет.

Ужесточение коснется также незаконного использования компьютерных данных или компьютерных систем. В этом случае в случае совершение преступления в отношении критических информационных систем будет караться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, а не лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, как это прописано в действующем законодательстве.

Прозрачный полицейский участок в Тбилиси
SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
За киберпреступление в Грузии задержаны два человека

Срок от 4 до 7 лет, вместо штрафа или срока от 3 до 5 лет, составит наказание и за посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы, если речь идет о критических информационных системах.

Кроме того, в Уголовном кодексе Грузии появится отдельное наказание за посягательство на компьютерные данные с целью получения финансовой выгоды. Срок наказания за подобное преступления составит от 4 до 11 лет в зависимости от отягчающих обстоятельств.

Также в Уголовном кодексе Грузии появится и наказание за создание фальшивых официальных компьютерных данных. Это преступление будет караться лишением свободы от 3 до 6 лет.

Законопроект вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.

Теги:
Кибератаки

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии - видео
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии – видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться