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Ираклий Гарибашвили

Мы должны найти общий язык" – премьер Грузии оппозиции

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (327)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210311/251135943/My-dolzhny-nayti-obschiy-yazyk---premer-Gruzii-oppozitsii.html

Пятый раунд переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией при посредничестве личного представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона предположительно состоится до конца этой недели

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" готова продолжить режим конструктивного диалога с оппозицией, об это заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили перед заседанием Кабинета министров.

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Глава грузинского правительства выразил благодарность президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и отметил, что власти Грузии очень ценят его поддержку и его включенность в переговорный процесс.

"Что касается визита его личного представителя Кристиана Даниэльссона, то мы приветствуем его приезд и участие в поддержанном Евросоюзом политическом диалоге. Мы уверены, что его участие будет способствовать конструктивному ведению процессов. Здесь же я еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы продолжить конструктивный диалог и полностью разделяем рекомендацию и совет Европейского союза в связи с тем, что мы – оппозиция и власть – как можно скорее должны найти общий язык и достичь соглашения для того, чтобы наш парламент начал нормальную работу, а страна смогла вернутся к нормальной политической жизни", – заявил Гарибашвили.

Украшенная флажками Грузии и ЕС часть проспекта Агмашенебели в районе Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда "Грузинская мечта" и оппозиция сядут за стол переговоров?

Он подчеркнул, что все должны руководствоваться интересами грузинского народа и государства.

Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон прибудет в Грузию в четверг для мониторинга политического диалога между правящей партией и оппозицией. К своей миссии шведский дипломат, предположительно, приступит уже с завтрашнего дня. Известно, что в Тбилиси он проведет переговоры со сторонами, заинтересованными в диалоге, и будет тесно сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для преодоления существующего политического кризиса в стране.

Пятый раунд переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта" должен состоятся до конца текущей недели.

Кристиан Даниэльссон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года – гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.

Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (327)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Оппозиция, Переговоры, Грузия

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