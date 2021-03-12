Представитель президента Европейского совета уже в Тбилиси и готов приступить к миссии

Шведский дипломат в течение трех дней постарается правящей партии "Грузинской мечте" и оппозиции найти наиболее оптимальный путь выхода из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Личный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон на рассвете прибыл в Тбилиси и приступает к своей миссии медиатора.

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Президент Европейского совета Шарль Мишель направил в Грузию своего личного представителя для мониторинга политического диалога между правящей партией и оппозицией с целью быстрого преодоления политического кризиса в стране.

Как заявил Даниэльссон грузинским журналистам в аэропорту, он с нетерпением ждет встречи с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, и содействовать переговорному процессу между ними.

"Я рад, что вновь нахожусь в Грузии. С нетерпением жду начала работы здесь в эти дни с политическими сторонами. Сейчас больше ничего сказать не могу, однако позднее смогу с вами побеседовать", – заявил Даниэльссон представителям грузинских СМИ.

Помимо участия в диалоге с политическими партиями, Даниэльссон встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представители гражданских организаций.

По информации представительства ЕС в Грузии, Даниэльссон пробудет в Грузии до 14 марта.

Шведский дипломат намерен тесно сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для разрядки существующей политической напряженности в стране. В свою очередь, Харцель заявил, что это будут "три интенсивных дня, которые покажут возможно ли выйти из тупика".

Президент Европейского совета присвоил мандат личного представителя Кристиану Даниэльссону, согласовав его кандидатуру с Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Кристиан Даниэльссон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.

Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса.