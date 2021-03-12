"Грязная провокация" – Гарибашвили впервые прокомментировал скандал с аудиозаписями

Премьер высказал предположение, что скандал с аудиозаписям нужен был оппозиции для того, чтобы сорвать переговоры с "Грузинской мечтой"

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал аудиозаписи, компрометирующие его и сына основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Беру, сфабрикованными.

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Оппозиционный телеканал "Пирвели" 6 марта обнародовал скандальные аудиозаписи, компрометирующие сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

"Я не хочу постоянно пояснять и оправдываться из-за грязных провокаций, но из-за того, что в общественности появились вопросы, я поясню. Это фабрикация записей 11-летней давности. Первое, что этим подтверждается, так это то, что все мы тогда (в период правления ЕНД – ред.) были жертвами тотального контроля и тотальной прослушки. Мы все знаем, что прослушивали всех. Во-вторых, сама запись составлена из множества разговоров. Это обычная фабрикация", – заявил Гарибашвили.

Премьер напомнил, что в 2015 году он ушел из политики в частный сектор – занимался бизнесом. Поэтому разговоры о том, что записи были сделаны в 2017 году, лишены смысла.

"Почему меня прослушивали как частное лицо?! Я ведь работал в частном секторе. Почему прослушивали 15-летнего Беру Иванишвили. Тогда не было ни политики, ни партии "Грузинская мечта", и Бидзины Иванишвили не было в политике. Следовательно, это удваивает бремя этих обвинений. Все мы были жертвами тотального прослушивания. Именно это и следует расследовать: почему прослушивали и почему были обнародованы сфабрикованные и искаженные записи наших многочисленных разговоров", – сказал Гарибашвили.

По словам премьера, обнародование этих записей в период, когда появился реальный шанс достичь соглашения между правительством и оппозицией, служит одной цели – сорвать переговоры.

"Это происки Михаила Саакашвили (экс-президента Грузии – ред.), когда наметились реальные контуры достижения договоренности между властью и оппозицией, использовать эту грязнейшую провокацию, фальсификацию и фабрикацию", – отметил Гарибашвили.

Он выразил надежду, что конструктивная часть оппозиции дистанцируется от этой провокации.

Кроме того, премьер назвал абсурдной распространенную информацию о том, что правительство собирается вторгаться на какой-либо телеканал. В данном случае в ТВ "Пирвели", которое обнародовала скандальные аудиозаписи.

"Никакого вторжения не планируется. Напомню нашим оппонентам, что сегодня 2021 год, а не 2007 год, когда на "Имеди" был совершен рейд. Все это мы завершили в 2012 году, поэтому нет причин для паники и тревоги", – сказал Гарибашвили.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по аудиозаписям по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

Прокуратура получила разрешение суда изъять у телекомпании носитель, полученный ею от источника, и носители с аудиозаписями, а если телекомпания откажется отдавать записи – изъять их в принудительном порядке.

Как пояснила руководитель службы по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Грузии Байя Цанава, целью прокуратуры является быстрое получение аудиозаписей, чтобы назначить экспертизу для определения их аутентичности и провести следственные мероприятия.

Между тем, сама телекомпания, руководствуясь законом, не собирается разглашать свой источник, хотя не отказывается от сотрудничества с прокуратурой.