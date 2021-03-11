Скандал с тайными аудиозаписями: прокуратура Грузии намерена изъять аппаратуру TV Pirveli

Оппозиционный телеканал, в эфире которого были обнародованы скандальные аудиозаписи, отказывается называть свой источник

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии через суд получила право изъять электронные носители с компрометирующими аудиозаписями разговоров Беры - сына основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, что вызвало протест телекомпании TV Pirveli и активистов оппозиции.

"Грузинская мечта" считает аудиозаписи с участием сына Бидзины Иванишвили фальсификацией>>

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

Теперь прокуратура получила право изъять у телекомпании носитель, полученный телекомпанией от источника, и носители с аудиозаписями, а если телекомпания откажется отдавать записи - изъять их принудительно.

Как пояснила руководитель службы по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Грузии Байя Цанава, целью прокуратуры является быстрое получение аудиозаписей, чтобы назначить экспертизу для определения их аутентичности и провести следственные мероприятия.

"Генеральная прокуратура надеется, что телекомпания TV Pirveli будет сотрудничать со следствием, чтобы не мешать быстрому и эффективному расследованию. Мы надеемся, что телекомпания передаст нам аудиофайлы, предоставленные источником, вместе с теми электронными носителями, на которых они получили тайные аудиозаписи", - сказала Цанава.

При этом в прокуратуре отрицают возможную спецоперацию по изъятию аудиозаписей.

Телекомпания против

Между тем, сама телекомпания записи отдавать отказывается, утверждая, что не имеет права косвенно или прямо разглашать источник.

"По решению суда ясно, что их целью является не исследование фактов журналистского расследования, а прямым или косвенным способом выйти на источник. Наша задача – защитить источник", - сказал автор передачи опубликовавшей аудиозаписи Нодар Меладзе.

В то же время основатель телекомпании Вато Церетели обратился за помощью к дипломатическому корпусу.

"Хочу обратиться к дипломатическому корпусу, только вы сможете повлиять на все это", - сказал Вато Церетели.

А адвокат телекомпании Георгий Мшвениерадзе заявил, что телекомпания готова отдать запись, но не носитель оригинала записи.

"Телекомпания готова, в случае заинтересованности, передать следствию файл с записью, но не оригинал записи, который просит прокуратура, так как у нее его нет, а если бы и был - телекомпания все равно не отдала бы", - сказал Мшвениерадзе.

Он также отметил, что решение суда обязательно будет обжаловано.

Новые протесты

Гражданские активисты уже заявили о намерении защищать телекомпанию и запланировали акцию поддержки у здания ТВ.

Кроме того, в защиту телекомпании выступили НПО и оппозиционные партии, которые заявили, что спецоперация в телекомпании недопустима.