"Сделаем все"- власти Грузии надеются на успешные переговоры с оппозицией

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сделает все для выхода из политического кризиса в стране, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе после встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльссоном.

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Даниэльссон прибыл в Тбилиси в роли медиатора на переговорах между правящей партией и оппозицией.

"Грузинская мечта" как конструктивная политическая сила и правящая партия, осознающая свою особую ответственность перед обществом и международным обществом, сделает все, чтобы диалог был завершен успешно", - сказал Кобахидзе.

При этом он отказался разглашать детали диалога.

"Мы договорились с нашими партнерами, что не можем озвучить любые детали диалога. Диалог продолжится несколько дней, и после того, как завершится процесс, мы сможем делать комментарии. До этого ни о каких деталях заявлений не будет", - сказал Кобахидзе.

В то же время председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который также принимал участие во встрече, отметил, что надежда на завершение политического кризиса в стране есть.

"Мы заинтересованы, чтобы политика вернулась в парламент", - подчеркнул он.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель, побывав в Грузии, лично составил список для обсуждения из шести пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 15 марта.