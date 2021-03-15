Переговоры в тупике? Даниэльссон остался в Грузии "настолько, насколько понадобится"

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон останется в Грузии до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат в процессе переговоров между оппозицией и правящей партией, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

"Сделаем все"- власти Грузии надеются на успешные переговоры с оппозицией>>

В воскресенье шведский дипломат продлил свой визит в Тбилиси еще на день, и в понедельник утром провел встречу с представителями оппозиционных партий. Сегодня стало известно, что его визит продлевается на неопределенное время.

"Он (Даниэльссон – ред.) остался в Тбилиси – это главная новость для всех, и он остался настолько, насколько нам понадобится. По-моему, это самая важная новость… По всем вопросам есть возможность договориться. Просто стороны должны взять на себя ответственность, сделать шаг назад и объяснить своим сторонникам свои позиции", – заявил Мегрелишвили.

Все стороны приложат усилия, чтобы достичь результата в этом процессе, заявил в свою очередь один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

"Хочу сказать, что с нашей стороны есть такой же настрой – вывести нашу страну из кризиса, как это было раньше. Самое главное, что наши европейские партнеры видят это. Со стороны оппозиции есть полная готовность", – заявил Джапаридзе.

Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе признался, что ситуация не простая.

"Хочу искренне сказать всем нашим сторонникам, что мы максимально защищаем ту позицию, мандат которой вы нам дали, и мы всячески будет защищать все наши основные вопросы. Ситуация не простая", – заявил Вашадзе.

Пока неизвестно, когда состоится совместная встреча представителей правящей партии и лидеров оппозиции. В воскресенье председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что диалог между сторонами продолжится после визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель, который намечен на 16 марта.

Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта. Он намеревался пробыть здесь три дня, однако позже решил, что этого времени недостаточно для преодоления кризиса.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.