Преодоление политического кризиса и миграция: решения Совета ассоциации по Грузии

Представитель Евросоюза не покинет Грузию, пока правящая партия и оппозиция не достигнут компромисса в преодолении кризиса

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Евросоюз признал парламентские выборы 2020 года в Грузии и призвал стороны к компромиссу для решения политического кризиса Грузии, говорится в заявлении по итогам Совета ассоциации Грузии и ЕС.

"Совет ассоциации отметил, что выборы 31 октября и 21 ноября 2020 года были конкурентными и что в целом основные свободы были соблюдены. Совет ассоциации согласился с важностью выполнения всех рекомендаций, касающихся недостатков, выявленных международными наблюдателями, в том числе ОБСЕ/ БДИПЧ, посредством амбициозной и инклюзивной избирательной реформы", - говорится в сообщении.

Как пояснил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на итоговой пресс-конференции после заседания Совета, это означает, что досрочных парламентских выборов в Грузии не будет.

"Все международные организации, ОБСЕ, БДИПЧ, все международные наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми. Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году", - сказал Ираклий Гарибашвили.

Кроме того Совет ассоциации выразил глубокое сожаление по поводу глубокого политического кризиса в Грузии.

"ЕС призвал к скорейшему урегулированию текущей политической ситуации, чтобы все стороны активизировали усилия по деэскалации ситуации и собрались вместе, чтобы определить и согласовать общие позиции. Совет ассоциации согласился с тем, что для всех участников жизненно важно продолжить работу в рамках посредничества при поддержке ЕС, чтобы найти скорейшее решение политического кризиса в Грузии", - говорится в тексте.

Кроме того вице-президент Еврокомиссии Джозеф Боррелл на пресс-конференции отметил, что прибывший в Грузию для решения политического кризиса представитель ЕС Кристиан Даниэльссон в ближайшее время сделает сторонам конкретное предложение.

"К сожалению, договоренность пока не достигнута, но после разговора с премьер-министром я понимаю, что он настроен на конструктивное сотрудничество и прогресс. Оппозиция должна поступить так же. В эти дни г-н Дэниэлсон сделает конкретное предложение в соответствии с тем, о чем мы говорим, и эта ситуация требует взаимоприемлемого исхода", - сказал Боррелл.

Он также призвал грузинскую оппозицию к действиям по поиску компромисса.

Миграция и коронавирус

"Каждая партия, каждый политический игрок в Грузии должны учитывать последствия нынешней ситуации, и мы просим всех поставить интересы грузинского народа на первое место и найти компромисс", - сказал Боррелл.

Еще одним важным вопросом обсуждения на Совете ассоциации стал вопрос миграции. Страны ЕС не раз до этого выражали обеспокоенность по поводу выросшего числа мигрантов из Грузии после отмены визового режима с ЕС.

"Совет ассоциации напомнил, что в последние годы большое количество граждан Грузии воспользовались краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны. Он приветствовал постоянные усилия Грузии по устранению нарушений требований безвизового режима, включая последние законодательные поправки к закону Грузии о "Правилах для граждан Грузии о выезде и въезде в Грузию", и подчеркнул важность их эффективного выполнения", - говорится в итоговом документе.

Также Совет ассоциации подчеркнул критическую важность постоянных усилий Грузии по продолжению выполнения критериев либерализации визового режима, в частности для усиления и поддержания снижения количества необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами Грузии в странах Шенгенской зоны.

"ЕС призвал Грузию и дальше укреплять сотрудничество со странами-членами ЕС в борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью. Обе стороны приветствовали обновленное рабочее соглашение, подписанное между Грузией и Frontex, а также получение Грузией статуса наблюдателя в Европейской миграционной сети", - говорится в документе.

Не обошел стороной Совет ассоциации и вопрос коронавируса.

"Совет ассоциации приветствовал прогресс Грузии на ее европейском пути, в том числе в непростом контексте COVID-19, и признал усилия правительства Грузии по сдерживанию распространения вируса, а также по обеспечению адресной социальной помощи нуждающимся. Обе стороны признали решающее значение быстрой помощи ЕС Грузии в борьбе с коронавирусом", - говорится в документе.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Джозеф Боррелл на пресс-конференции отметил, что ЕС будет оказывать Грузии значительную поддержку для получения вакцины.

"Мы приветствовали получение Грузией первой партии вакцин СОVAX. Еще больше вакцин будет получено в будущем. Мы знаем, насколько важно успешно провести вакцинацию в Грузии, и мы мобилизуем значительные средства для поддержки этого", - сказал Боррелл.

Торговля и экономика

В рамках заседания Совета стороны приветствовали прогресс, достигнутый Грузией в выполнении Соглашения об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

"ЕС и Грузия договорились определить дополнительные продукты с экспортным потенциалом в ЕС, для экспорта которых ЕС может оказать помощь", - отмечается в документе.

Кроме того на Совете приветствовали успешное осуществление структурных реформ и подчеркнули важность реформ, связанных с улучшением инвестиционного климата в Грузии.

"Совет ассоциации подтвердил стратегическую роль Грузии в области энергетики, транспорта и связи, а также все больше и больше как транспортно-логистического центра в регионе. ЕС взял на себя обязательство продолжать тесно сотрудничать с Грузией в повестке, в том числе посредством постепенного завершения ориентировочной основной трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) как шага к расширению связи и международной торговли между Европой и Азией", - говорится в документе.

Совет ассоциации также подтвердил ключевую роль Грузии как партнера в области европейской энергетической безопасности и подчеркнул роль страны в транзите каспийских углеводородных ресурсов на европейские рынки.