Политический кризис в Грузии создан искусственно – премьер

Никакого основания для искусственно созданного политического кризиса в стране нет, подчеркнул Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в четверг призвал все партии к конструктивному диалогу, отметив, что политический кризис в стране создан искусственно.

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В среду правящая партия и лидеры грузинской оппозиции провели очередной раунд переговоров, чтобы найти выход из политического кризиса в стране. Встреча прошла при посредничестве Кристиана Даниэльссона – личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля.

По итогам встречи председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что процесс переговоров продвигается хорошо, главное, чтобы оппозиция их не сорвала.

"Еще раз хочу сказать, что нет никакого основания для искусственно созданного политического кризиса. Соответственно, я еще раз хочу призвать все стороны, чтобы мы смогли в максимально кратчайшие сроки в условиях конструктивного диалога найти выход, для того, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни, и мы смогли сконцентрироваться, сфокусироваться на таких больших вызовах, как пандемия, экономические проблемы, безработица", – заявил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства выразил надежду, "что конструктивная часть оппозиции примет разумные, государственные решения".

"С нашей стороны, мы еще раз подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог и получить соответствующее соглашение как можно скорее", – отметил Гарибашвили.

Накануне политики анонсировали на четверг "решающую встречу".

Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов – избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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