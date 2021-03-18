Второй день переговоров: оппозиция и власти продолжают искать пути выхода из кризиса

Стороны предполагают, что этот раунд будет решающим и им удастся договориться и по оставшимся наиболее принципиальным вопросам

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Представители оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в эти минуты проводят очередную встречу и продолжают обсуждать пути выхода из политического кризиса.

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Вторая по счету встреча проходит в представительстве ЕС в Тбилиси. Медиатором встречи выступает Кристиан Даниэльссон - личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля. После первого дня встречи оппозиция заявила, что переговоры идут сложно, а правящая партия - что есть сближение позиций по определенным вопросам.

На встрече правящую партию представляют председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

"Задача диалога – прийти к соглашению, и на встрече рассматривается все. Есть много идей, и мы надеемся, что процесс завершится успешно", - сказал Кобахидзе.

Оппозицию на встрече представляют Акакий Минашвили от партии "Единое национальное движение", Хатуна Самнидзе от "Республиканской партии", Гига Бокерия от партии "Европейская Грузия – движение за свободу", Зураб Джапаридзе от партии "Гирчи – больше свободы", Алеко Элисашвили от партии "Граждане", Гоча Тевдорадзе от "Альянса патриотов Грузии", Вахтанг Мегрелишвили от партии "Новый политический центр Гирчи", Бадри Джапаридзе от партии "Лело для Грузии" и Шалва Нателашвили от "Лейбористской партии".

"Думаю, это день станет решающим, так как диалог продолжается. Вчера был непростой день, но сегодня мы должны пройти принципиальные вопросы и зайти в такие глубины, где труднее договориться", - сказал Зураб Джапаридзе.

Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов - избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии Джозеф Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, Даниэльссон в ближайшее время сделает сторонам конкретное предложение для решения политического кризиса.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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