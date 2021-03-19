Переговоры по разрешению кризиса в Грузии закончились безрезультатно и упреками сторон

Политический кризис в Грузии продолжается почти пять месяцев, после парламентских выборов прошлого года

ТБИЛИСИ, 19 мар - Sputnik. Продолжавшиеся более девяти часов переговоры между правящей партией Грузии и лидерами оппозиции, не дали результата.

Главное соглашение на переговорах не достигнуто, - заявил посредник на встрече, шведский дипломат Кристиан Дэниэльссон, сообщив, что покидает Грузию.

"Я вернусь в Брюссель и доложу обо всем президенту Евросовета. Ответственность за поиск решения политического кризиса - на политических лидерах Грузии. Это важно для страны с точки зрения демократической консолидации и её европейских устремлений», — сказал Дэниэльссон.

Стороны обвинили друг друга в неготовности идти на компромисс.

"Было продвижение, но для оппозиции было самоцелью, чтобы соглашение не состоялось. С их стороны были ультиматумы, которые касались верховенства законы. У нас была такая информация, что большинство политиков управляется из Киева Михаилом Саакашвили, и сорвать переговоры была их цель", - заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. При этом он отметил, что "процесс переговоров не завершен" и не исключил, что он может продолжиться.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе сказал, что правящая партия готова "в любой момент вернуться за стол переговоров, как будет готова оппозиция".

Лидеры оппозиции, в свою очередь, заявили, что вина в срыве переговоров лежит на правящей партии, и ключевыми были разногласия по двум принципиальным вопросам: внеочередные выборы и освобождение политзаключенных.

"Такое ощущение, что второй стороне запрещено говорить на эти темы... В этих вопросах у нас не дошло даже до попыток компромиссных предложений", - сказал лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

"Грузинская мечта не готова взять на себя ответственность за решение вопроса", - сказала лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.

В бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" заявили, что оппозиция продолжит акции протеста. "Выход - в усилении давления со стороны ЕС (на власти Грузии) и гражданском протесте, который есть и сейчас, и который станет более широким и интенсивным", - сказал один из лидеров ЕНД Акакий Минашвили.

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