Премьер назначил двух новых министров: за Цулукиани - культура, за Чхенкели - образование

Бывший министр юстиции Тея Цулукиани побыла депутатом всего четыре месяца и снова возвращается в правительство, но в новом качестве

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Бывший министр юстиции, депутат парламента Тея Цулукиани назначена министром культуры, спорта и молодежи Грузии - она вступит в должность 22 марта. Соответствующий приказ подписал премьер Ираклий Гарибашвили.

Также по приказу премьера с сегодняшнего дня на должность министра образования и науки назначен Михаил Чхенкели.

Цулукиани на данный момент является депутатом парламента и занимает должность председателя парламентского комитета образования, науки и культуры.

В начале недели парламент Грузии утвердил пакет законопроектов о реформе правительства и появлении в Грузии нового министерства. Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии разделилось на два ведомства - министерство образования и науки, а также министерство культуры, спорта и молодежи.

Цулукиани была самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Ираклии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.

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