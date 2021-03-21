Посол Грузии в Брюсселе покинула занимаемую должность

Ната Сабанадзе была назначена чрезвычайным и полномочным Послом Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и главой Миссии Грузии в Европейском Союзе в мае 2013 года

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Посол Грузии в Брюсселе и глава миссии Грузии при ЕС Ната (Наталия) Сабанадзе покинула занимаемую должность.

"Всего через несколько месяцев исполнится 8 лет с тех пор, как я представляю Грузию в Брюсселе и возглавляю нашу миссию в Европейском Союзе. Для меня это была большая честь и ответственность. Это была миссия, полная как успехов, так и вызовов - профессиональных или моральных. Сегодня пришло время перевернуть эту страницу. Я решила написать заявление об увольнении, которое одобрил министр", - написала Сабанадзе в соцсети Facebook.

Причина ухода не раскрывается.

Ната Сабанадзе была назначена чрезвычайным и полномочным Послом Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и главой Миссии Грузии в Европейском Союзе в мае 2013 года. До этого она работала старшим советником Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в Гааге.

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