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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

"Гахария - михариа" – бывший премьер прервал молчание и взорвал соцсети

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (338)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210322/251237798/Gakhariya---mikhariya---byvshiy-premer-prerval-molchanie-i-vzorval-sotsseti.html

За считанные минуты на странице Георгия Гахария в Facebook отметились уже несколько тысяч человек, оставив восторженные комментарии и приветствуя его возвращение в политику

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария прервал молчание и сделал первый комментарий для СМИ после своей отставки.

Гахария заявил "что никуда уходить не собирается, тем более из политики".

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Он пообещал в ближайшее время рассказать о своих планах и добавил, что очень скоро даст ответы на все вопросы.

"Что касается будущего, то, во-первых, я хочу вам сказать, что несмотря на множество сплетен, которые появились, я никуда не собираюсь уходить, более того, я не ухожу из политики. В действительности мы следуем нашему плану, нашему распорядку, что даст мне возможность в ближайшее время все вам детально рассказать. Это все, что я хотел сказать на сегодня", – заявил Гахария журналистам.

Фраза о том, что экс-премьер не уходит из политики сразу же появилась на его странице в Facebook. За четверть часа после появления, цитаты и фото Гахария набрали 10 тысяч "лайков", более тысячи комментариев и более 500 "репостов".

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© Sputnik / STRINGER
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Тысячи пользователей пишут слова поддержки бывшему премьеру и с нетерпением ждут его возвращения в грузинскую политику.

"Мы вас ждем", " Гахария - михариа", (я рад Гахария – груз.), "Только на вас вся надежда", "Мой фаворит, браво", "Успехов успешному человеку", "Ни нацы ("Национальное движение"), ни коцы ("Грузинская мечта"), а новая сила под предводительством Гахария", – пишут пользователи.

Есть и шуточные комментарии: "Возвращайся, кроме тебя некому отменить "комендантский час".

Сразу же появились первые мемы.

А несколько минут назад была создана официальная фан-страница поклонников Гахария.

Но есть и скептически настроенные пользователи: "Еще остались территории, которые нужно продать. Куда ж он уйдет", "Вначале дай ответ тем молодым людям, которым ты выколол глаза, а потом делай, что хочешь", "Как подарил Намахвани туркам, так и возвращай назад", - пишут пользователи из другого лагеря.

Гахария покинул пост премьер-министра Грузии 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия на фоне создавшегося политического кризиса.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (338)
Теги:
Георгий Гахария, Политика, Грузия

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