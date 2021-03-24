"Грузинский марш" распространяет "фейковые ньюсы" - заявление МВД Грузии

В министерстве внутренних дел заявляют, что фото, которое опубликовал Брегадзе, сделано не в Давид-Гареджи, а в заповеднике в трех километрах от грузино-азербайджанской границы

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Фото и информацию, распространенную лидером политического объединения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе в социальной сети Facebook, МВД Грузии называет "фейком".

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"Фото и информация, распространенная лидером "Грузинского марша", не соответствуют действительности и являются "фейк-ньюсом". Это неправда, будто азербайджанские студенты ездят на экскурсии в Давид-Гареджи", - говорится в заявлении МВД

Накануне Сандро Брегадзе опубликовал фото, на котором якобы запечатлена экскурсионная группа с азербайджанскими флагами в монастырском комплексе Давид-Гареджи, который расположен на спорном участке грузино-азербайджанской границы.

"На этом новом фото - экскурсия азербайджанских студентов в Давид-Гареджи! Внутри и снаружи монастыря находится вооруженная армия. В ответ на все это наша власть - спит и молчит", - пишет Сандро Брегадзе.

МВД опровергает распространенную им информацию и заявляет, что она не соответствует действительности

"Что касается фотографии, которую Сандро Брегадзе прикрепил к своему посту, она была сделана около года назад на территории Азербайджанской Республики в трех километрах от границы в заповеднике имени Гейдара Алиева, открытом в прошлом году президентом Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении ведомства.

"Грузинский марш - Национальное движение" - ультранационалистическая партия Грузии. Активисты "марша"выступают за ужесточение миграционного законодательства, угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и вынашивают идею создания "народного патруля", чтобы контролировать мигрантов.

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