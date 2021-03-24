Венецианская комиссия не одобрила инициативы "Грузинской мечты" о финансировании партий

Комиссия считает неприемлемым лишение бесплатного эфирного времени тех партий, которые не войдут в парламент

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) не одобрила представленные правящей партии Грузии законодательные инициативы об изменении принципов финансирования партий и регистрации их на выборах.

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Парламент Грузии 23 декабря в первом чтении принял инициированный правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" пакет законопроектов о лишении финансирования тех партий, представители которых не войдут в парламент, а также снятии с регистрации той партии, лидер которой не является гражданином Грузии, и после попросил одобрения Венецианской комиссии для окончательного утверждения поправок.

Что написано в заключении

Венецианская комиссия назвала поправки, инициированные правящей партией, неоправданными.

В частности, поправки в закон о финансировании политических партий комиссия посчитала "неоправданно агрессивной, чрезмерной и непропорциональной мерой", отметив, что участие в работе парламента Грузии - не единственная цель политических партий.

"Работа в парламенте - не единственная цель для партий, что также отражено в законе "О политических объединениях граждан", где указано, что партии должны получать финансирование для финансовой поддержки партийной деятельности и развития партийной системы. Даже в ситуациях, когда большинство избранных членов парламента от партии отказываются от работы в парламенте, лишать политическую партию всего государственного финансирования - это неоправданно агрессивная, чрезмерная и непропорциональная мера", - говорится в заключении комиссии.

В некоторых случаях отсутствие такого финансирования лишает политические партии возможности вообще функционировать, отмечено в отчете.

Кроме того, в отчете указано, что применение санкций к политическим партиям, а не к отдельным членам парламента представляется несоразмерным и расходится с Регламентом парламента Грузии.

Неприемлемым назвала комиссия и лишение политических партий бесплатного эфирного времени за то, что ее представители не войдут в парламент.

"Отказ в бесплатном эфирном времени этим партиям является несоразмерным и необоснованным, поскольку именно партиям с меньшим финансированием потребуется доступ к бесплатному эфирному времени, чтобы представлять свои программы избирателям. Более того, нет очевидной связи между выделением бесплатного эфирного времени и получением государственного финансирования", - отмечается в заключении.

При этом в заключении подчеркнуто, что таких широких санкций против партий, не участвующих в парламентской работе, нет ни в одной другой стране-члене Венецианской комиссии или БДИПЧ / ОБСЕ.

Критики подверглась и другая инициатива о снятии с регистрации партий, лидер которой - иностранец. Она также названа непропорциональной мерой. Кроме того, Венецианская комиссия выражает озабоченность по поводу отсутствия четких и объективных критериев понятия "политический лидер".

"Это может привести к чрезмерно субъективному и неоднозначному толкованию данного термина и, как следствие, юридической неопределенности", - отмечается в заключении.

Реакции в Грузии

Заключением Венецианской комиссии полностью довольны в грузинской оппозиции. Представитель партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили отметил, что после такого заключения законопроект принимать нельзя.

"Я уверен, что этот законопроект заблокирован и не будет принят. В Евросоюзе нет более компетентного органа в правовой части, чем Венецианская комиссия, поэтому им (правящей партии - ред.) придется учесть это заключение", - сказал Бежашвили.

Довольны заключением и в неправительственном секторе. Представитель НПО "За справедливые выборы" Нино Долидзе считает, что правящей партии придется учесть все замечания.

"Властям придется учесть рекомендации Венецианской комиссии. Если этого не произойдет – это будет шагом против равноправия и еще более усугубит кризис, который есть в стране", - сказала Долидзе.

Между тем, в правящей партии отметили, что раскритикованный пакет поправок все же будет принят.

"В заключении Венецианской комиссии не написано, что мы не имеем права принимать такой законопроект. В заключении указано, что надо по-другому оценить определенные риски. Безусловно, мы планируем пересмотреть ряд вопросов. Санкции должны быть, но их последовательность, строгость, исходя из заключения Венецианской комиссии, будет пересмотрена", - сказал депутат Ираклий Кадагишвили.

В каком виде будет принят законопроект и будут ли в нем учтены все замечания, будет известно в ближайшее время, когда доработанный законопроект будет внесен на рассмотрение в комитеты парламента для принятия во втором чтении.

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