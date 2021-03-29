"Будем ориентированы на результат" – премьер Грузии

Как и в первый приезд в Тбилиси, увертюрой перед переговорным процессом между правящей партией и оппозицией стали встречи Кристана Даниэльссона с президентом и премьер-министром Грузии

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Правительство по-прежнему готово к конструктивному политическому диалогу с оппозицией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спецпредставителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльссоном в понедельник.

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Европейский дипломат уже второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. Перед началом встреч непосредственно с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и лидерами оппозиции он встретился с премьер-министром и президентом Грузии.

"Мы еще раз подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог и достигнуть соответствующее соглашение как можно скорее. Мы будем ориентированной на результат стороной, которая примет конструктивные решения", – заявил Гарибашвили.

Глава правительства отметил, что правящая команда ценит медиацию Евросоюза, нацеленной на деэскалацию ситуации в стране и нормализацию политических процессов.

Гарибашвили и Дениэльссон рассмотрели те вопросы, по которым все еще существуют разногласия между правящей партией и оппозицией. Отмечалась важность проявления уважения к верховенству закона и демократическим институтам, а также к оценкам международных организацией в том числе ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которым парламентские выборы были свободными и справедливыми.

На встрече еще раз было отмечено, что для всех сторон важно руководствоваться интересами грузинского народа и государства, пойти на определенные компромиссы и перенести политический процесс в парламент.

Впервые Даниэльссон в ранге специального представителя президента Европейского совета прибыл в Тбилиси 12 марта, чтобы помочь сторона договориться и найти пути выхода из политического кризиса. Однако усилия дипломата оказались безрезультатными – сторонам не удалось достичь консенсуса.

Даниэлльсон покинул Грузию 19 марта. На пресс-конференции перед отъездом представитель ЕС выразил надежду, что стороны будут готовы к компромиссу, который приведет к преодолению политического кризиса в стране.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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