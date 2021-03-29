"Вопрос закрыт!" - премьер Грузии о досрочных выборах

Ираклий Гарибашвили поставил точку и во втором вопросе, который оппозиция считает принципиально важными для себя после выборов, заявив, что в Грузии нет политзаключенных

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Вопрос проведения досрочных парламентских выборов в Грузии закрыт, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.

Рискует ли грузинский политический спектр сесть на мель – версии прессы>>

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

"Досрочных выборов в стране не будет, мы закончили разговоры об этом… Вопрос досрочных выборов закрыт и в нашей стране нет политзаключенных", - заявил Гарибашвили.

Именно эти два вопроса стали камнем преткновения в переговорном процессе. Оппозиция заявляет, что без них компромисса с "Грузинской мечтой" достичь будет сложно.

Что касается диалога с оппозицией, глава грузинского правительства выразил надежду, что надежду, что сторонам удастся достичь соглашения.

"Диалог продолжается, и я не теряю позитивные оптимистичные ожидания, что соглашение будет достигнуто. С нашей стороны не было и не будет иметь места какая-либо деструкция. Наоборот, мы стали свидетелями этого со стороны оппозиции, когда они сорвали реальный диалог и не пошли на компромисс. Мы готовы к достижению реально разумного и справедливого компромисса. Сейчас черед за оппозицией. Вопрос досрочных выборов закрыт, в нашей стране нет политзаключенных", - заявил Гарибашвили.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

На данный момент в Тбилиси находится спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон. Европейский дипломат уже второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь сторонам договориться и выйти из создавшегося политического кризиса.

Перед началом встреч непосредственно с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и лидерами оппозиции он встретился с премьер-министром и президентом Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.