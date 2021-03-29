"Послушаем, что он скажет" – премьер Грузии о политических планах Гахария

Ираклий Гарибашвили был предельно сдержан в комментариях по поводу политических планов своего предшественника и теперь уже бывшего соратника по партии

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не ведает о политических планах своего предшественника Георгия Гахария, а потому затрудняется делать какие-либо комментарии по этому поводу.

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Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля, что стало большой неожиданностью для всех, в первую очередь для своей команды. Причиной отставки он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". После долгого молчания неделю назад Гахария заявил, что не собирается уходить из политики и о его планах станет известно очень скоро.

"В течение восьми лет при нашем правительстве Георгий был сначала бизнес-омбудсменом, затем министром экономики, затем министром внутренних дел, затем премьер-министром. Он был членом правительства в течение восьми лет. У меня нет информации, что он собирается делать… Сначала послушаем, что он скажет, как скажет, а потом уже дадим нашу оценку", – заявил Гарибашвили журналистам.

Гахария считался фаворитом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили и самой влиятельной личностью в Кабмине.

Он занимал пост главы правительства с сентября 2019 года до февраля 2021 года.

По профессии 45-летний Гахария историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. А затем в 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.

Интересной была у Гахария биография и перед тем, как он стал известным политиком в Грузии. Свою карьеру он начал делать в России. В 2004-2008 годах Гахария был генеральным директором компании SFK Group в Москве. В 2006-2009 годах – приглашенным лектором в МГУ.

В 2008-2013 годах он занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в Lufthansa Service Holding, AG.LSG in Frankfurt, Germany.

Впервые грузинское общество увидело его в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Но больше всего он запомнился на посту министра внутренних дел Грузии, который занимал с 13 ноября 2017 года. Параллельно Гахария был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.

Далее ему доверили портфель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Эту должность он занимал в 2016-2017 годах, а после этого возглавил МВД.

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