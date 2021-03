Посредник предложил несколько вариантов - что выберет "Грузинская мечта"?

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. На встрече спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были рассмотрены несколько деталей возможного соглашения с оппозицией.

Об этом заявил после встречи на брифинге председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, с Даниэльссоном сегодня же состоится еще одна встреча, а уже завтра, предположительно, пройдет встреча в общем формате. Не вдаваясь в детали встречи, Кобахидзе пообещал, что "завтра или послезавтра все всё узнают".

"Это функция модератора предложить собственные варианты и получить ответ, чтобы продолжить разговор с другой стороной... Он предложил нам несколько вариантов. С какими-то мы согласились, а какие-то обсудим в формате политсовета сегодня", - заявил Кобахидзе.