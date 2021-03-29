Посредник предложил несколько вариантов - что выберет "Грузинская мечта"?

И вновь, как и в первом раунде переговоров с Даниэльссоном, детали встреч со сторонами остаются за кадром, известно лишь одно - посредник предложил несколько вариантов для достижения компромисса

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. На встрече спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были рассмотрены несколько деталей возможного соглашения с оппозицией.

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Об этом заявил после встречи на брифинге председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, с Даниэльссоном сегодня же состоится еще одна встреча, а уже завтра, предположительно, пройдет встреча в общем формате. Не вдаваясь в детали встречи, Кобахидзе пообещал, что "завтра или послезавтра все всё узнают".

"Это функция модератора предложить собственные варианты и получить ответ, чтобы продолжить разговор с другой стороной... Он предложил нам несколько вариантов. С какими-то мы согласились, а какие-то обсудим в формате политсовета сегодня", - заявил Кобахидзе.

При этом, Кобахидзе еще раз подчеркнул, что досрочных парламентских выборов в Грузии не будет.

"Данность такова, что внеочередных выборов не будет. Это не ультиматум, это данность. Ультиматумами разговаривает оппозиция", - отметил он.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

На данный момент в Тбилиси находится спецпредставитель президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона. Европейский дипломат уже второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. Перед началом встреч непосредственно с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и лидерами оппозиции он встретился с премьер-министром и президентом Грузии.

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