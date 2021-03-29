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Cпецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон

"Компромисс труден для всех": посредник готовит предложение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (55)
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Sputnik Грузия
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Если будет достигнута договоренность, все останутся в выигрыше, но главным победителем станет грузинский народ, заявил дипломат

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Всем сторонам сложно идти на компромисс, но национальные интересы Грузии превыше всего, заявил представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон.

Европейский дипломат уже второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. Перед началом встреч непосредственно с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и лидерами оппозиции он встретился с премьер-министром и президентом Грузии.

Здание Европарламента
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Депутаты Европарламента обратились к грузинским политикам

На вопрос, какая сторона менее склонна к компромиссу, оппозиция или власти, а также в каких вопросах позиции сторон близки друг другу, Даниэльссон ответил, что на данный момент не может вдаваться в подробности.

"Могу сказать, что такой компромисс труден для всех. Для принятия необходимых шагов требуется политическая воля. Но я думаю, что главный интерес - это национальные интересы Грузии, главное - выйти из этого кризиса и сконцентрироваться на реальных вопросах. Это ковид-пандемия, экономика, национальная безопасность и европейский путь Грузии", - сказал Даниельссон в эфире Первого канала.

Представитель президента Евросовета призвал все стороны переговоров сделать так, "чтобы завтра Грузия победила".

По его словам, если будет достигнута договоренность, все останутся в выигрыше, но главным победителем станет грузинский народ. При этом дипломат заявил, что собирается представить в ходе переговоров документ, который поможет в достижении главных целей.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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"В процессе я сказал партийным лидерам, что завтра выложу текст на стол. Его цель состоит в том, чтобы создать устойчивую основу для будущего. Это предложение будет направлено на необходимость системной реформы для повышения доверия общества к избирательному процессу и судебной системе. В конечном итоге стороны должны взять на себя ответственность и подписать такой документ. Это возможность для лидеров продемонстрировать демократическую зрелость", - сказал Даниэльссон.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, остальные отказываются признавать итоги выборов и требуют нового голосования, что категорически неприемлемо для правящего большинства.

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (55)
Теги:
Переговоры, Грузинская мечта, Оппозиция, Грузия

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